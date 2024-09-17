ТЛУ лишил Рейна Мюллерсона статуса эмерит-профессора за участие в конференции в РФ

С 28 февраля 2022 года Таллиннский университет приостановил сотрудничество с российскими учреждениями и организациями и осудил военное нападение России на независимую страну. Несмотря на позицию университета, в июне этого года профессор Рейн Мюллерсон принял участие в конференции, организованной Министерством юстиции РФ, где выступил с докладом, за которым последовало совместное выступление с ведущими российскими политиками.

„Хотя академическая свобода дает членам университета возможность без административного вмешательства высказывать и обсуждать непопулярные или неудобопонятные общественности взгляды, ее использование должно быть уравновешено той ответственностью, которую мы несем как члены университета и граждане“, — сказал ректор Таллиннского университета Тыну Вийк.

„Хочу подчеркнуть, что сенат Таллиннского университета уважает принцип академической свободы и не наказывает никого за политические взгляды. Однако решения и соглашения, принятые университетом, должны уважаться, и в данном случае сенат усмотрел, что профессор Мюллерсон проигнорировал договоренности университета в отношении вопроса сотрудничества с российскими учреждениями“, — добавил Вийк.

Таким образом, на вчерашнем заседании сенат Таллиннского университета принял решение отменить решение о присвоении Мюллерсону статуса эмерит-профессора. В своем решении сенат основывался на том, что профессор Рейн Мюллерсон во время участия в конференции сотрудничал с российскими государственными учреждениями, игнорируя тем самым совместно согласованные принципы Таллиннского университета и других эстонских вузов относительно прекращения сотрудничества с государством-агрессором, нанеся ущерб репутации Таллиннского университета.

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