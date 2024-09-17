ГРАФИК | Eesti 200 во главе с новым председателем преодолела избирательный порог. Что с остальными партиями?

Если еще в начале августа поддержка Eesti 200 была на самом низком уровне за последние годы (3%), то в сентябре выросла до 6%. Показатели поддержки остальных политических партий за месяц существенно не изменились.

Партией с наибольшей поддержкой остается Isamaa (23%), за ней следуют Партия реформ (18%), Социал-демократическая партия (16%), Центристская партия (13%) и Эстонская консервативная народная партия (12%).

Из внепарламентских партий избирательный порог преодолевают только „Правые“ с 6%. Поддержка новой консервативной партии „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK) остается на уровне 3%. Зеленых поддерживает 1%, партию КООS – 1% и остальные партии – в совокупности 1% граждан Эстонии.

Благодаря увеличению поддержки Eesti 200, общая поддержка коалиционных партий тоже несколько выросла, увеличившись с 36% до 40%. Общая поддержка оппозиционных партий остается на уровне 48%, а общая поддержка непарламентских партий снизилась с 14% до 11%.

Сентябрьский опрос проходил с 29 августа по 12 сентября 2024 года (86% анкет были собраны в сентябре, то есть после общего собрания Eesti 200). Было опрошено 885 граждан Эстонии в возрасте не менее 18 лет по всей стране. 50% анкет были собраны по телефону и 50% онлайн. При расчете показателей поддержки политических партий за основу принимаются респонденты, имеющие электоральные предпочтения.

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