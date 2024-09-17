ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Алар Карис: мы обсуждаем налоги целый год, народ ждет действий

Ваш визит в Украину проходит во время войны. Какова главная цель этой поездки? Испытываете ли вы лично страх, находясь в стране, где идет война?

Я уже четвертый раз в Киеве во время агрессии со стороны РФ. В первый раз я приехал сюда за два дня до начала войны. Нет, я не чувствую никакого страха. Хотя в последнее время бывали и ситуации, когда мне приходилось прятаться в укрытии. Но страх – не самый лучший товарищ.