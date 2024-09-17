Новости Эстонии
17.09.2024, 14:55

ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Алар Карис: мы обсуждаем налоги целый год, народ ждет действий

 
Президент Алар Карис заявляет: хотя культуру и образование невозможно оградить от урезаний, именно они - то, что действительно помогает нам в трудные времена.
Президент Алар Карис заявляет: хотя культуру и образование невозможно оградить от урезаний, именно они - то, что действительно помогает нам в трудные времена.
ФОТО: Raigo Pajula | Vabariigi Presidendi Kantselei

В интервью Delfi, записанном в Украине, президент Алар Карис подтвердил, что жители Эстонии — прекрасные люди. И если у нас есть общий недруг, с которым нужно бороться, или общие заботы, то мы более сплочены.

Ваш визит в Украину проходит во время войны. Какова главная цель этой поездки? Испытываете ли вы лично страх, находясь в стране, где идет война?

Я уже четвертый раз в Киеве во время агрессии со стороны РФ. В первый раз я приехал сюда за два дня до начала войны. Нет, я не чувствую никакого страха. Хотя в последнее время бывали и ситуации, когда мне приходилось прятаться в укрытии. Но страх – не самый лучший товарищ.

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