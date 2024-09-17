17.09.2024, 14:55
ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Алар Карис: мы обсуждаем налоги целый год, народ ждет действий
ФОТО: | Vabariigi Presidendi Kantselei
В интервью Delfi, записанном в Украине, президент Алар Карис подтвердил, что жители Эстонии — прекрасные люди. И если у нас есть общий недруг, с которым нужно бороться, или общие заботы, то мы более сплочены.
Ваш визит в Украину проходит во время войны. Какова главная цель этой поездки? Испытываете ли вы лично страх, находясь в стране, где идет война?
Уже заказано?