18.09.2024, 13:36
Несколько эстонских производителей продают торты, содержащие, судя по этикетке, запрещенное вещество
ФОТО: | Delfi Meedia
Использование пищевого красителя диоксид титана запрещено в Европейском союзе уже два года назад, но и в этом году его можно найти в списке ингредиентов в выпечке трех эстонских производителей тортов.
В 2022 году Европейская комиссия запретила использование в качестве белого пищевого красителя диоксид титана или добавки E171, так как новые исследования выявили, что этот краситель небезопасен для здоровья. Постановление было принято в начале 2022 года, и производителям было дано шесть месяцев переходного периода для отказа от диоксида титана.
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