Экономика
18.09.2024, 13:36

Несколько эстонских производителей продают торты, содержащие, судя по этикетке, запрещенное вещество

 
После запроса Delfi по поводу этикеток, где была указана добавка E171, компания Eesti Pagar убрала из продажи эти торты, но торты кондитеров Lõuna Pagarid ja Pagaripoisid по-прежнему в продаже
После запроса Delfi по поводу этикеток, где была указана добавка E171, компания Eesti Pagar убрала из продажи эти торты, но торты кондитеров Lõuna Pagarid ja Pagaripoisid по-прежнему в продаже
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Использование пищевого красителя диоксид титана запрещено в Европейском союзе уже два года назад, но и в этом году его можно найти в списке ингредиентов в выпечке трех эстонских производителей тортов.

В 2022 году Европейская комиссия запретила использование в качестве белого пищевого красителя диоксид титана или добавки E171, так как новые исследования выявили, что этот краситель небезопасен для здоровья. Постановление было принято в начале 2022 года, и производителям было дано шесть месяцев переходного периода для отказа от диоксида титана.

Однако еще в сентябре нынешнего, 2024 года, диоксид титана всё еще значился на этикетках тортов как минимум трех производителей. Кондитеры извинились, объяснив, что запрещенная добавка всё же не использовалась, а использовалась лишь этикетка с ошибочной информацией.

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