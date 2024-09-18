Несколько эстонских производителей продают торты, содержащие, судя по этикетке, запрещенное вещество

В 2022 году Европейская комиссия запретила использование в качестве белого пищевого красителя диоксид титана или добавки E171, так как новые исследования выявили, что этот краситель небезопасен для здоровья. Постановление было принято в начале 2022 года, и производителям было дано шесть месяцев переходного периода для отказа от диоксида титана.