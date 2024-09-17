На Пирита и Меривялья теэ из-за светофоров возникли большие пробки

По данным жителей Виймси, выразивших свое недовольство в социальных сетях, была нарушена работа светофоров на перекрестках Меривялья теэ — Суплусе пуйестеэ, Меривалья теэ — Клоостриметса теэ и Пирита теэ — Румму теэ.

Вице-мэр Кристьян Ярван заверил, что циклы работы светофоров там не менялись. „Утром там произошла поломка, причина которой пока выясняется. По сути, светофоры пропускали по пути в центр города каждый второй такт“, - пояснил он.

По словам местных жителей, поездка из Виймси в центр города в час пик занимала почти полтора часа.

Как сообщил Ярван, сейчас циклы светофоров работают без сбоев. Вопрос о том, повторятся ли пробки во вторник утром, Ярван оставил без ответа.

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