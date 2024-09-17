Hesburger открывает сеть ресторанов с новой концепцией. Первый на днях распахнет двери в Таллинне
Финская сеть быстрого питания Hesburger выходит на эстонский рынок с новой концепцией кебабного ресторана Döner HeseKebab® & Gyros, пишет Delfi Ärileht.
Первый ресторан с новой концепцией откроется в таллиннском центре Т1 24 сентября. По данным компании, в строительство и оснащение новой точки было инвестировано около 300 000 евро.
„Новая концепция кебаб-ресторанов была очень хорошо принята в Финляндии и побудила нас выйти и на эстонский рынок“, - пояснила Иева Салмела, директор Hesburger по развитию и маркетингу на международных рынках. „Мы продаем кебабные изделия с 1980-х годов, и их популярность продолжает расти“, — добавила Салмела.
„Hesburger, открывшийся весной в Т1, взял хороший старт, и клиенты довольны тем, что выбор ресторанов в центре увеличивается. Следующим важным шагом станет выход на рынок Эстонии HeseKebab, который откроет первый ресторан в Т1. HeseKebab очень хорошо вписывается в быстро меняющийся и динамичный центр T1, предлагая нашим посетителям вкусы турецкой и греческой кухни, дополненные нотами северных стран“, — сказал исполнительный директор центра T1 Тармо Хыбе.
Γύρος (гирос) по-гречески означает „круглый“ или „шарообразный“. Кроме того, это слово означает еще и вращение, именно так готовится мясо, идущее в лаваш.
В новом кебаб-ресторане вкус кебаба усиливается различными соусами помимо знакомого по Hesburger майонеза с паприкой.
С октября все блюда Döner HeseKebab® и Gyros также можно заказать с курьером на дом и на работу.
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