Юрченко возглавит Ласнамяэ 1 октября, ее оклад превысит 6300 евро

Из документа следует, что в должности старейшины Ласнамяэ Юлианна Юрченко будет зарабатывать 6368,62 евро в месяц. До своей отставки с этого поста в апреле 2024 года размер должностного оклада Юрченко был равен 5758 евро.

Ласнамяэ - единственный район Таллинна, который до сих пор остается без старейшины. При с этом есть исполняющий обязанности - замстарейшины Кирилл Клаус (Социал-демократическая партия). С прошлой недели на посту второго замстарейшины стала работать бывшая центристка Кятлин Пяэро, которая сейчас также состоит в рядах социал-демократов.

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