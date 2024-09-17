Суд аннулировал назначенный LHV штраф в 300 000 евро

Суд установил, что признаки правонарушения в деянии отсутствуют. У Бюро данных по отмыванию денег есть 15 дней на то, чтобы оспорить решение Харьюского уездного суда.

Бюро данных по отмыванию денег провело разбирательство по делу о проступке, в результате которого пришло к выводу, что AS LHV Pank нарушил закон о международных санкциях. В мае бюро решило наказать банк штрафом в размере 300 000 евро. LHV Pank не согласился с решением и оспорил его в суде.

Производство касалось двух эпизодов. Первый произошел в 2022 году, и тогда был сделан вывод, что LHV Pank следовало лучше осуществлять специальные меры про проверке. Второй эпизод относится к январю 2023 года, когда LHV Pank, согласно решению, не представил бюро своевременное уведомление о выявлении сделки, нарушающей финансовую санкцию, и применении финансовой санкции. Согласно решению, недостатки в исполнении закона возникли из-за халатности.

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