Сколько людей зарабатывает больше, чем вы?

Выше мы упомянули, что медиана делит население на две равные части в соответствии с их зарплатой. Однако почему бы не разделить получателей зарплаты на еще больше групп? Например, если разделить их на десять равных групп в порядке возрастания заработной платы, то мы получим децили заработной платы . В результате мы будем иметь девять точек, которые поделят получателей зарплаты на десять равных групп. Наивысший, девятый дециль указывает на сумму зарплаты, больше которой зарабатывает 10% получателей зарплат. Во втором квартале 2024 года предел этого дециля составлял 3625 евро. Это значит, что одна десятая наемных работников Эстонии получает зарплату выше этой суммы.

В восьмой дециль входит 20% людей с самой высокой зарплатой, в этом же квартале он составил 2713 евро, седьмой дециль — 2238 евро. Спускаясь на одну ступень ниже, мы достигаем шестого дециля, который составил 1909 евро, что уже ниже средней зарплаты. Следовательно, мы можем прийти к выводу, что в Эстонии зарплату выше средней (2007 евро) получает более 30% получателей зарплаты. В частности, данные показали, что больше 2007 евро получает 36,5% наемных работников.

Однако следует рассмотреть и нижнюю часть лестницы зарплат. Первый дециль, т. е. сумма зарплаты, ниже которой получает 10% работников, во втором квартале 2024 года составила 771 евро (брутто). За последние годы эта граница поднялась на 300 евро, прежде всего в связи с повышением минимальной зарплаты. Конечно, в связи с этим возникает вопрос: как можно зарабатывать ниже минимальной зарплаты, которая сейчас равна 820 евро? Такие низкие доходы могут быть объяснены различными факторами. Первый из них — то обстоятельство, что для производства статистики зарплат Департамент статистики использует данные из регистра. Поэтому очень важно, чтобы в регистре была указана корректная информация. Если информация о рабочей нагрузке работника введена неверно или ее забыли изменить, то это будет влиять и на статистику зарплат. В таком случае в статистике учитываются суммы расчетной зарплаты, которые ниже или выше фактических зарплат. С другой стороны, причиной низких выплат по зарплатам часто является то, что в течение квартала работник долго находился на больничном листе по болезни или уходу, и поэтому не получал зарплату.