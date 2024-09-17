Сколько людей зарабатывает больше, чем вы?
Связанные с зарплатами темы интересуют многих, однако понимание некоторых терминов вызывает сложности. „Школа данных“ Департамента статистики возвращается из летнего отпуска и попытается разобрать эти запутанные понятия! Посмотрим на лестницу зарплат в Эстонии и узнаем, сколько людей зарабатывает больше и сколько — меньше средней зарплаты, а также разберем, что такое дециль заработной платы
В конце августа эстонские СМИ взбудоражила статья Департамента статистики, в которой говорилось о том, что во втором квартале 2024 года средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии составила 2007 евро. В частности обсуждалось, зарабатывает ли в Эстонии кто-то больше 2000 евро в месяц, и если да, то сколько у нас таких людей. Отмечалось, что средняя зарплата повышается из-за работников с очень высокими зарплатами, прежде всего политиков и чиновников.
Наблюдение о том, что на среднюю зарплату влияют отдельные очень высокие (как и очень низкие) значения, конечно, верно. При расчете средней зарплаты сумма всех выплаченных зарплат делится на число получателей зарплаты, при этом учитываются как рабочая нагрузка, так и число отработанных дней. Таким образом, отдельное очень высокое значение действительно может повысить средний показатель, а отдельное очень низкое значение — его снизить. По этой причине Департамент статистики вместе со средней брутто-зарплатой публикует также информацию о медианной зарплате, которая во втором квартале 2024 года составила 1641 евро. Медианная зарплата — это зарплата, меньше и больше которой зарабатывает равное количество людей. Иными словами, у одной половины наемных работников зарплата выше 1641 евро, у другой — ниже. В случае как средней, так и медианной зарплаты Департамент статистики публикует брутто-сумму, приведенную на полное рабочее время.
Во втором квартале 2024 года разница между средней и медианной зарплатой составила 366 евро. Следовательно, средняя зарплата выше медианной на 22%. Разница между средней и медианной зарплатой за последние три года увеличилась, однако в той же степени возросли также средняя и медианная зарплата. Например, за три года медианная зарплата выросла на 441 евро, средняя зарплата — на 531 евро. Если заглянуть в прошлое, то мы увидим, что во втором квартале 2021 года разница между медианной и средней зарплатой составила 23% от медианной зарплаты, т. е. была пропорционально равной значению 2024 года.
Что показывают децили месячной брутто-зарплаты?
Выше мы упомянули, что медиана делит население на две равные части в соответствии с их зарплатой. Однако почему бы не разделить получателей зарплаты на еще больше групп? Например, если разделить их на десять равных групп в порядке возрастания заработной платы, то мы получим децили заработной платы. В результате мы будем иметь девять точек, которые поделят получателей зарплаты на десять равных групп. Наивысший, девятый дециль указывает на сумму зарплаты, больше которой зарабатывает 10% получателей зарплат. Во втором квартале 2024 года предел этого дециля составлял 3625 евро. Это значит, что одна десятая наемных работников Эстонии получает зарплату выше этой суммы.
В восьмой дециль входит 20% людей с самой высокой зарплатой, в этом же квартале он составил 2713 евро, седьмой дециль — 2238 евро. Спускаясь на одну ступень ниже, мы достигаем шестого дециля, который составил 1909 евро, что уже ниже средней зарплаты. Следовательно, мы можем прийти к выводу, что в Эстонии зарплату выше средней (2007 евро) получает более 30% получателей зарплаты. В частности, данные показали, что больше 2007 евро получает 36,5% наемных работников.
Однако следует рассмотреть и нижнюю часть лестницы зарплат. Первый дециль, т. е. сумма зарплаты, ниже которой получает 10% работников, во втором квартале 2024 года составила 771 евро (брутто). За последние годы эта граница поднялась на 300 евро, прежде всего в связи с повышением минимальной зарплаты. Конечно, в связи с этим возникает вопрос: как можно зарабатывать ниже минимальной зарплаты, которая сейчас равна 820 евро? Такие низкие доходы могут быть объяснены различными факторами. Первый из них — то обстоятельство, что для производства статистики зарплат Департамент статистики использует данные из регистра. Поэтому очень важно, чтобы в регистре была указана корректная информация. Если информация о рабочей нагрузке работника введена неверно или ее забыли изменить, то это будет влиять и на статистику зарплат. В таком случае в статистике учитываются суммы расчетной зарплаты, которые ниже или выше фактических зарплат. С другой стороны, причиной низких выплат по зарплатам часто является то, что в течение квартала работник долго находился на больничном листе по болезни или уходу, и поэтому не получал зарплату.
Чем мне может быть полезна информация о децилях зарплаты?
Данные о децилях зарплаты, как приведенные в этой статье, так и остальные, опубликованы также в таблице PA111 статистической базы данных. В той же таблице можно получить информацию о средних зарплатах, медианах и децилях в разных сферах деятельности. Таким образом, каждый может сопоставить свою зарплату с приведенными значениями. Например, рассмотрим работника с зарплатой в 1450 евро. Изучив информацию о децилях, мы увидим, что этот человек находится между четвертой (1400 евро) и пятой (1641) ступенью зарплатной лестницы. С учетом того, что 1400 евро является значением четвертой децили, мы можем прийти к выводу, что, вероятно, чуть больше 40% работников зарабатывает меньше этого человека и чуть больше половины работников получают больше. При этом в случае работника с зарплатой в 4000 евро мы можем сказать, что он относится к тем 10%, кто получает самую высокую зарплату в Эстонии.
Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе*, так и договора о службе.
* За исключением работников сферы управления Министерства обороны и Министерства внутренних дел.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных.
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