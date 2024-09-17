Спикер Рийгикогу инициировал переговоры об урезании депутатских компенсаций

„Во времена, когда все общество сокращает расходы, необходимо пересмотреть и расходы членов Рийгикогу и возможные варианты экономии. Законодательство не позволяет этому созыву корректировать свою зарплату, но можно сокращать другие виды расходов. Сокращение компенсаций на депутатские расходы — один из способов сделать это“, — сказал Хуссар.

Спикер хочет достичь соглашения, приемлемого для всех фракций: „Совместная договоренность о сокращениях обеспечит реальную экономию и продемонстрирует солидарность с обществом в целом перед напряженными переговорами по бюджету“.

Последний раз т.н. депутатские компенсации сокращалась парламентом в 2009 году.

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