Спикер Рийгикогу инициировал переговоры об урезании депутатских компенсаций(26)
Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар (Eesti 200) начинает встречи с лидерами фракций, чтобы договорится о том, каким будет вклад членов парламента в экономию расходов.
„Во времена, когда все общество сокращает расходы, необходимо пересмотреть и расходы членов Рийгикогу и возможные варианты экономии. Законодательство не позволяет этому созыву корректировать свою зарплату, но можно сокращать другие виды расходов. Сокращение компенсаций на депутатские расходы — один из способов сделать это“, — сказал Хуссар.
Спикер хочет достичь соглашения, приемлемого для всех фракций: „Совместная договоренность о сокращениях обеспечит реальную экономию и продемонстрирует солидарность с обществом в целом перед напряженными переговорами по бюджету“.
Последний раз т.н. депутатские компенсации сокращалась парламентом в 2009 году.
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