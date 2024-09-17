Сводка за сутки: 17-летняя девушка врезалась в дерево, неизвестный водитель на большой скорости протаранил забор

В понедельник, в 12:09 произошла авария на 10 км шоссе Рыуге-Вериярве в деревне Вериярве в Вырумаа, где 17-летняя девушка на квадроцикле Suzuki ATV 4X4 врезалась в дерево. Водителя и пассажирку - 15-летнюю девушку - доставили в больницу.

В 14:05 произошла авария на перекрестке возле Сепа, 7в Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа, где 62-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz E220CDI не уступил дорогу приближающемуся справа легковому автомобилю Fiat Ducato, за рулем которого находился 70-летний мужчина. Находившуюся в Fiat 69-летнюю женщину доставили в больницу.

В 16:24 произошло дорожно-транспортное происшествие возле Айанди, 4/1 в Таллинне, где 27-летний мужчина на электросамокате Bolt, поправляя солнечные очки, не заметил дорожный порог и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 17:41 произошла авария возле Спорди, 7 в Таллинне, где 52-летняя женщина на велосипеде врезалась в столб и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

В 17:45 произошла авария возле автобусной остановки Kivimurru в столичном районе Ласнамяэ, где 51-летний мужчина на электросамокате сбил 56-летнюю женщину, которая шагнула под самокат. Пешехода доставили в больницу.

В 18:34 произошла авария возле Выйду, 16 в Нарве, где 60-летняя женщина на Suzuki SX4 сбила приближавшегося слева велосипедиста - 77-летнюю женщину. Велосипедистку доставили в больницу.

В 23:02 произошла авария напротив Вабадусе, 43 в Таллинне, где водитель двигающего предположительно на очень большой скорости автомобиля Mercedes-Benz E 320 (водитель на данный момент не установлен) не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги, врезалась в дерево и протаранила забор трех частных домов. В результате ДТП двое находившихся в автомобиле мужчин (24 и 30 лет) получили травмы и были доставлены в больницу.

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