Изменились требования при ввозе в Эстонию кошек и собак из РФ и Беларуси(7)
С понедельника, 16 сентября, изменились требования при ввозе в Эстонию кошек и собак из РФ и Беларуси – теперь необходим анализ титра бешенства.
Новое требование действует и в том случае, если человек совершает поездку со своим домашним любимцем из Эстонии в эти страны и потом возвращаться в ЕС, пишет RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“..
При поездках из этих двух стран в Эстонию следует учитывать, что выполнение соответствующих процедур займет не менее четырех месяцев. Тем, кто хочет привезти оттуда домашнее животное, также следует знать, что теперь в Эстонию можно ввозить щенка или котенка не младше семи месяцев.
Животным, которые не соответствуют требованиям, запрещено въезжать в ЕС. Они будут оправляться обратно в страну, из которой прибыли, а в худшем случае их будут усыплять.
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