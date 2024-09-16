Изменились требования при ввозе в Эстонию кошек и собак из РФ и Беларуси

Новое требование действует и в том случае, если человек совершает поездку со своим домашним любимцем из Эстонии в эти страны и потом возвращаться в ЕС, пишет RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“..

При поездках из этих двух стран в Эстонию следует учитывать, что выполнение соответствующих процедур займет не менее четырех месяцев. Тем, кто хочет привезти оттуда домашнее животное, также следует знать, что теперь в Эстонию можно ввозить щенка или котенка не младше семи месяцев.

Животным, которые не соответствуют требованиям, запрещено въезжать в ЕС. Они будут оправляться обратно в страну, из которой прибыли, а в худшем случае их будут усыплять.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .