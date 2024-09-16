Эстонские военные блогеры – кто они?

Зачем начал писать: В интервью программе „Ringvaade“ Таро отметил, что главная цель его блога — уменьшить тревогу людей, которая усилилась из-за нехватки систематизированной информации после начала полномасштабной войны.

Где почитать: Таро публикует свои записи в основном на Facebook. Иногда его военный дневник можно прочитать и в таких изданиях, как Postimees и Delfi. Из-за его активной общественной деятельности ведение дневника отошло на второй план. Последняя крупная запись „Дневника Украины“ появилась на его странице в Facebook 26 мая. Однако он не объявлял о завершении ведения дневника.

Читая его „военный дневник“, стоит учитывать, что из-за нехватки времени он не всегда проверяет факты. В том же интервью Таро подчеркнул, что в условиях российской агрессии невозможно стремиться к объективности или сохранять нейтральную позицию.

Член Рийгикогу и партии Eesti 200, а также бывший журналист Игорь Таро вёл „Дневник Украины“ ещё в первой фазе войны, во время российской агрессии в 2014-2016 годах.

Рассмотрим стили и подходы четырёх известных эстонских военных блогеров: Игоря Таро, Теэта Калмуса, Райнера Сакса и Артура Рехи , чтобы лучше понять, как они освещают события в Украине.

Важно понимать, как блогеры подают информацию: одни придерживаются фактов, другие добавляют эмоциональные оценки. Следует учитывать их источники, медийную среду и мотивацию — информировать или создавать определённое настроение.

На войне первой жертвой становится правда. Каждая сторона скрывает свои потери и преуменьшает успехи врага, что создаёт информационный хаос. В этих условиях военные блогеры, хотя и не могут быть источниками абсолютной истины, играют важную роль в сборе и анализе данных.

Важно понимать, как блогеры подают информацию: одни придерживаются фактов, другие добавляют эмоциональные оценки. Следует учитывать их источники, медийную среду и мотивацию — информировать или создавать определённое настроение.

Зачем начал писать: Основной целью Калмуса, как и Таро, является снижение тревожности среди людей. В интервью Eesti Ekspress ( 13.04.2022 ) Калмус признался, что вначале писал, чтобы успокоить самого себя, но вскоре его тексты начали оказывать тот же эффект и на читателей, которые с утра за чашкой кофе следили за его сводками. Благодаря этому, в первый год войны Калмус приобрёл широкую известность и авторитет.

Где почитать: Как и Игорь Таро, Теэт Калмус публикует свои обзоры в основном на Facebook, однако его материалы можно найти и на крупных эстонских новостных сайтах.

Калмус отмечает, что, следя за российскими военными блогерами, он часто сталкивается с текстами, переполненными ненавистью к Западу. Его задача — переработать этот поток „грязи“ в материал, который можно подать в приемлемом виде. Умение Калмуса извлекать суть из такого сложного контента делает его работу особенно ценной и важной.

В интервью Ekspress Калмус рассказал, что 90% информации он получает, прослушивая русскоязычные интервью на YouTube. В программе „Ukraina stuudio“ ( ETV 12.08.2024 ) он отметил, что правда на войне очень относительна. Со временем ему пришлось методом проб и ошибок анализировать свои источники и определять, каким из них можно доверять больше, а каким — меньше.

Источники информации : однако Калмус отличается от Таро и других эстонских военных блогеров тем, что он собирает информацию в основном у российских военкоров.

Предприниматель и IT-специалист Теэт Калмус наиболее известен широкой публике как военный блогер. У него много общего с Игорем Таро — оба пишут сводки о войне в Украине из лесов юго-восточной Эстонии.

Как он пишет: Отчёты Игоря Таро подвергались критике за излишне развлекательную подачу и уверенное преподнесение неподтверждённой информации ( Ypsilon 04.10.2022 ; Postimees 20.12.2022 ). Таро признал, что изменил стиль из-за того, что Facebook удалял его посты за резкие высказывания. Сейчас его язык стал более сдержанным, с акцентом на факты. Он избегает уверенных прогнозов о ходе войны. Фирменной чертой его „Дневника Украины“ остаётся карта Украины с отмеченными событиями.

Как он пишет:Теэт Калмус подвергался критике за чрезмерно уверенные прогнозы, которые позже не оправдались. Например, (Uued Uudised 29.01.2023) осудили его за предсказание скорого исчерпания ракетных запасов у России.

Калмус учёл критику, и сейчас в его текстах нет смелых прогнозов. Хотя стиль остался разговорным, это связано с тем, что его источники — российские военные блогеры. Он часто передаёт не факты, а настроения, особенно те, которые радуют сторонников Украины.

Его „фирменной“ фразой стало: „Z-блогеры в панике“, что помогает снизить тревогу и поддерживать надежду на победу Украины.

Райнер Сакс

Сакс был учителем истории, советником министра иностранных дел, директором по координации в Государственной канцелярии, директором Канцелярии Президента, главой внешней разведки и канцлером Министерства иностранных дел.

Источники информации: В интервью Postimees (07.02.2024) Райнер Сакс отметил, что черпает информацию из украинских СМИ, социальных сетей и через личное общение с людьми.

Где почитать: За два года с начала войны Райнер Сакс стал самым популярным военным обозревателем в Эстонии. Его статьи публикуются во всех ключевых эстонских СМИ, а сам он является частым гостем в радиопередачах и на телевидении. Кроме того, Сакс был признан „лидером мнения года“ по версии Postimees.

Зачем начал писать: 8 февраля 2024 года в интервью Pärnu Postimees Райнер Сакс рассказал, что его вдохновляет писать ежедневные комментарии о войне ситуация украинских друзей, которые сражаются без малейшей передышки: „Они не могут позволить себе ни дня отдыха, и я тоже. Пока украинцы держатся, мы обязаны делать то же самое“.

Как он пишет: Сакс опирается на богатый опыт работы с данными в госструктурах и избегает эмоций и пропаганды. Он подчеркивает важность сжатой и точной информации (Postimees 07.02.2024). Журналист Микк Салу отмечает, что его обзоры краткие, технократичные и всегда с оговоркой на неподтвержденные данные (Postimees 20.12.2022).