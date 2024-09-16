Эстонские военные блогеры – кто они?
На войне первой жертвой становится правда. Каждая сторона скрывает свои потери и преуменьшает успехи врага, что создаёт информационный хаос. В этих условиях военные блогеры, хотя и не могут быть источниками абсолютной истины, играют важную роль в сборе и анализе данных, пишет Propastop.
Важно понимать, как блогеры подают информацию: одни придерживаются фактов, другие добавляют эмоциональные оценки. Следует учитывать их источники, медийную среду и мотивацию — информировать или создавать определённое настроение.
На войне первой жертвой становится правда. Каждая сторона скрывает свои потери и преуменьшает успехи врага, что создаёт информационный хаос. В этих условиях военные блогеры, хотя и не могут быть источниками абсолютной истины, играют важную роль в сборе и анализе данных.
Важно понимать, как блогеры подают информацию: одни придерживаются фактов, другие добавляют эмоциональные оценки. Следует учитывать их источники, медийную среду и мотивацию — информировать или создавать определённое настроение.
Рассмотрим стили и подходы четырёх известных эстонских военных блогеров: Игоря Таро, Теэта Калмуса, Райнера Сакса и Артура Рехи, чтобы лучше понять, как они освещают события в Украине.
Игорь Таро
Член Рийгикогу и партии Eesti 200, а также бывший журналист Игорь Таро вёл „Дневник Украины“ ещё в первой фазе войны, во время российской агрессии в 2014-2016 годах.
Источники информации: в интервью программе „Ringvaade“ (ETV 21.12.2022) Таро отметил, что его источники сложились ещё в начале войны. Среди них он выделил: Live Universal Awareness Map, Deep State, Censor.net, Liga.net.
Читая его „военный дневник“, стоит учитывать, что из-за нехватки времени он не всегда проверяет факты. В том же интервью Таро подчеркнул, что в условиях российской агрессии невозможно стремиться к объективности или сохранять нейтральную позицию.
Где почитать: Таро публикует свои записи в основном на Facebook. Иногда его военный дневник можно прочитать и в таких изданиях, как Postimees и Delfi. Из-за его активной общественной деятельности ведение дневника отошло на второй план. Последняя крупная запись „Дневника Украины“ появилась на его странице в Facebook 26 мая. Однако он не объявлял о завершении ведения дневника.
Зачем начал писать: В интервью программе „Ringvaade“ Таро отметил, что главная цель его блога — уменьшить тревогу людей, которая усилилась из-за нехватки систематизированной информации после начала полномасштабной войны.
Как он пишет: Отчёты Игоря Таро подвергались критике за излишне развлекательную подачу и уверенное преподнесение неподтверждённой информации (Ypsilon 04.10.2022; Postimees 20.12.2022). Таро признал, что изменил стиль из-за того, что Facebook удалял его посты за резкие высказывания. Сейчас его язык стал более сдержанным, с акцентом на факты. Он избегает уверенных прогнозов о ходе войны. Фирменной чертой его „Дневника Украины“ остаётся карта Украины с отмеченными событиями.
Теэт Калмус
Предприниматель и IT-специалист Теэт Калмус наиболее известен широкой публике как военный блогер. У него много общего с Игорем Таро — оба пишут сводки о войне в Украине из лесов юго-восточной Эстонии.
Источники информации: однако Калмус отличается от Таро и других эстонских военных блогеров тем, что он собирает информацию в основном у российских военкоров.
В интервью Ekspress Калмус рассказал, что 90% информации он получает, прослушивая русскоязычные интервью на YouTube. В программе „Ukraina stuudio“ (ETV 12.08.2024) он отметил, что правда на войне очень относительна. Со временем ему пришлось методом проб и ошибок анализировать свои источники и определять, каким из них можно доверять больше, а каким — меньше.
Калмус отмечает, что, следя за российскими военными блогерами, он часто сталкивается с текстами, переполненными ненавистью к Западу. Его задача — переработать этот поток „грязи“ в материал, который можно подать в приемлемом виде. Умение Калмуса извлекать суть из такого сложного контента делает его работу особенно ценной и важной.
Где почитать: Как и Игорь Таро, Теэт Калмус публикует свои обзоры в основном на Facebook, однако его материалы можно найти и на крупных эстонских новостных сайтах.
Зачем начал писать: Основной целью Калмуса, как и Таро, является снижение тревожности среди людей. В интервью Eesti Ekspress (13.04.2022) Калмус признался, что вначале писал, чтобы успокоить самого себя, но вскоре его тексты начали оказывать тот же эффект и на читателей, которые с утра за чашкой кофе следили за его сводками. Благодаря этому, в первый год войны Калмус приобрёл широкую известность и авторитет.
Как он пишет:Теэт Калмус подвергался критике за чрезмерно уверенные прогнозы, которые позже не оправдались. Например, (Uued Uudised 29.01.2023) осудили его за предсказание скорого исчерпания ракетных запасов у России.
Калмус учёл критику, и сейчас в его текстах нет смелых прогнозов. Хотя стиль остался разговорным, это связано с тем, что его источники — российские военные блогеры. Он часто передаёт не факты, а настроения, особенно те, которые радуют сторонников Украины.
Его „фирменной“ фразой стало: „Z-блогеры в панике“, что помогает снизить тревогу и поддерживать надежду на победу Украины.
Райнер Сакс
Сакс был учителем истории, советником министра иностранных дел, директором по координации в Государственной канцелярии, директором Канцелярии Президента, главой внешней разведки и канцлером Министерства иностранных дел.
Источники информации: В интервью Postimees (07.02.2024) Райнер Сакс отметил, что черпает информацию из украинских СМИ, социальных сетей и через личное общение с людьми.
Где почитать: За два года с начала войны Райнер Сакс стал самым популярным военным обозревателем в Эстонии. Его статьи публикуются во всех ключевых эстонских СМИ, а сам он является частым гостем в радиопередачах и на телевидении. Кроме того, Сакс был признан „лидером мнения года“ по версии Postimees.
Зачем начал писать: 8 февраля 2024 года в интервью Pärnu Postimees Райнер Сакс рассказал, что его вдохновляет писать ежедневные комментарии о войне ситуация украинских друзей, которые сражаются без малейшей передышки: „Они не могут позволить себе ни дня отдыха, и я тоже. Пока украинцы держатся, мы обязаны делать то же самое“.
Как он пишет: Сакс опирается на богатый опыт работы с данными в госструктурах и избегает эмоций и пропаганды. Он подчеркивает важность сжатой и точной информации (Postimees 07.02.2024). Журналист Микк Салу отмечает, что его обзоры краткие, технократичные и всегда с оговоркой на неподтвержденные данные (Postimees 20.12.2022).
Сакс часто освещает социальные процессы в Украине и России, а о фронте пишет сдержанно и коротко, но эти заметки бывают особенно значимы. Его отчёты больше сосредоточены на фактах, чем на создании настроения.
Артур Рехи
Резервист эстонской армии и популярный ютубер Артур Рехи так выделяется среди эстонских военных блогеров, что порой трудно сказать, относится ли он к местным или скорее к западным блогерам.
Ещё сложнее определить его как простого информатора. Рехи – настоящий активист, который не просто рассказывает о войне, но активно участвует в помощи Украине. Он собрал сотни тысяч долларов для закупки дронов и военной техники, превращая свой блог в мощный инструмент реальной поддержки, а не просто источник новостей.
Источники информации: В интервью Postimees Артур Рехи заявил, что черпает информацию в основном из Telegram и Twitter/X, просматривая видео сам, а его команда анализирует письменные данные (Postimees 10.06.2024).
Где поcмотреть: Рехи ведёт YouTube-канал на английском языке для западной аудитории, зарабатывая на рекламе (Postimees 10.06.2024).
Зачем начал делать видео: : Основной мотив Рехи — не деньги, а патриотизм. Он активно помогает Украине, подчеркивая, что его цель — победа Украины и защита свободы Эстонии: „Здесь моя родина, культура и язык“ (Postimees 03.01.2024).
Стиль: Несмотря на патриотизм, стиль Артура Рехи во многом определяется требованиями YouTube и монетизацией. Как он признался в интервью Postimees, для успеха на платформе ему приходится уделять внимание „правильной упаковке“ контента и яркой подаче. Хотя Рехи старается добавлять в свои видео юмор, он избегает чрезмерной эмоциональности и слов, которые могут лишить его дохода от рекламы (Postimees 10.06.2024).
Для выживания на YouTube важно привлекать внимание, и поэтому платформа полна видео с громкими, порой поспешными выводами о том, что одно событие способно привести к неминуемому краху России или Украины. Чтобы конкурировать, в заголовках видео Рехи также встречаются преждевременные прогнозы, например, о крахе российской экономики. Это показывает, что он не только освещает ситуацию на фронте, но и комментирует более широкие процессы, а также реагирует на посты и видео в соцсетях.
Контент Рехи пользуется огромной популярностью, и он стал одним из самых известных англоязычных военных блогеров на YouTube. Его стиль резко отличается от других эстонских блогеров, делая его самым развлекательным среди них.
Всех эстонских военных блогеров объединяет одно: они открыто поддерживают Украину. Поэтому ожидать от их контента нейтральной или полностью объективной позиции было бы бессмысленно. Когда успех на стороне Украины, этому уделяется гораздо больше внимания и сопереживания. Военные успехи России освещаются реже, и, естественно, без сочувствия.
Если оценивать эстонских военных блогеров по шкале от эмоциональной подачи до строго фактической, самым развлекательным является Артур Рехи, за ним идёт Теэт Калмус, затем Игорь Таро, а самым сдержанным и ориентированным на факты выступает Райнер Сакс.
В завершение хочется отметить их всех за тот огромный вклад, который они внесли за годы войны. Они помогли обществу разобраться в информационном хаосе и выделить важные факты, которые помогают лучше понять происходящее и избежать чувства безысходности.
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