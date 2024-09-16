ОТ РЕДАКЦИИ | „Здоров буду и денег добуду“. Правительство, угробив экономику, взялось за здравоохранение
„Человеку нужны трудности, они полезны для его здоровья“, - писал швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг. Но едва ли он имел в виду трудности того рода, что уготовило нам наше правительство: оно живет не по средствам и не стесняется все глубже залезать в карман налогоплательщика. На фоне сохраняющейся инфляции и роста цен следует сократить ряд расходов, а не толкать население к бедности.
В последние дни ведется ожесточенная дискуссия о повышении платы за визит к врачу специалисту до 20 евро, то есть в четыре раза. Сейчас она составляет 5 евро, и, согласно планам правительства, эта цена останется действительной для детей и пенсионеров.
Помимо этого, планируется повысить плату и за койко-место в больнице, а также плату за рецепт. Все это сопровождается разговорами коалиционных политиков о „социальной справедливости“ и „эффективности“. Политики дают расплывчатые обещания, что в будущем сумеют найти механизмы для того, чтобы наиболее обеспеченные и здоровые платили бы за медицинские услуги больше, а менее обеспеченные и здоровые - меньше.
Однако посмотрим правде в глаза: пока что „налоговое ралли“ правительств Каллас и Михала приводит лишь к тому, что жители Эстонии становятся беднее, а предприниматели - менее конкуретноспособными. Об эффективности и социальной справедливости говорить не приходится.
Подорожание стоимости визита к врачу приходится на время, когда из-за роста налогов и инфляции растут цены на товары и услуги. Аргументы вроде „в Финлядии за визит к врачу-специалисту надо платить 50 евро - и ничего, живут же люди“ несостоятельны в наших условиях и не могут быть нам адресованы, потому что наша реальность другая. Средняя зарплата в Финляндии в несколько раз выше, госаппарат работает эффективнее, а экономика сильнее эстонской. Если же правительство до сих пор занимается лишь тем, что успешно нашу душит экономику, то финского уровня жизни нам не видать.
Ясно, что правительство изыскивает средства, чтобы наполнить государственный бюджет, но этого невозможно сделать, выуживая последний цент из кошелька обычных жителей и владельцев бизнеса. Когда правительство Кристена Михала вступило в должность, оно пообещало сократить расходы на государственную машину в целом. По всей видимости, на это махнули рукой, но для нашей экономики и общества было бы лучше, выбери они именно этот путь, ведь бюрократический аппарат непомерно раздут.
Система здравоохранения нуждается в дополнительных инвестициях, но это тоже невозможно осуществить путем одного лишь повышения налогов и цен. Нужны реформы: например, нагрузка на неотложную медицину непомерно высока, ведь в ЭМО часто обращаются люди, чьи проблемы может решить семейный врач. Отделения экстренной медицинской помощи - самое дорогое место для лечения пациентов в нашей системе здравоохранения. Поэтому, прежде чем ударить очередным налоговым молотком по голове жителей, нужно сделать эффективнее всю систему. Если для кого-то и следует поднять плату за визит, то именно для тех, кто без надобности беспокоит врачей ЭМО. Вот как раз они могут заплатить 20, 25 и даже 50 евро, если желают, чтобы их приняли именно в отделении неотложной помощи, а не в центре семейных врачей.
Подводя итоги, можно подать нашему правительству идею почаще повторять пословицы и поговорки о здоровье в ответ на возмущение налогоплательщиков: „в здоровом теле - здоровый дух“, „чистая вода - для хвори беда“, „здоровье дороже богатства“ ,“здоров буду и денег добуду“ и многие другие. Авось, получится убедить жителей страны стать здоровее, чтобы тем не пришлось выкладывать из кошелька последние центы.
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