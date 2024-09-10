10.09.2024, 11:55
Плату за визит к врачу могут увеличить в четыре раза. Очереди грозятся стать еще длиннее(32)
правительство обсудит предложение уже сегодня!
ФОТО: | Delfi Meedia
В бюджете Кассы здоровья на следующий год не хватает почти 190 миллионов евро. Сегодня правительство обсудит, где найти деньги на покрытие дефицита. Одно из предложений — увеличить плату за визит с 5 до 20 евро.
По словам члена правления Кассы здоровья Пилле Банхард, размер урезания зависит от того, сколько денег правительство разрешит использовать из резерва Кассы здоровья для покрытия расходов. Сейчас резерв Кассы здоровья составляет около 700 миллионов евро. Крупные сокращения среди прочего приведут к увеличению очередей на лечение.
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