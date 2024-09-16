Правовая комиссия поддерживает ограничение поиска по частному лицу в крепостной книге

Председатель правовой комиссии Андре Ханимяги отметил, что в настоящее время по имени или личному коду человека можно найти его место жительства. „Были случаи, когда эта возможность использовалась злонамеренно, например, для поиска данных о месте жительства полицейского, прокурора или судьи. Также осуществляются необоснованные массовые запросы. Для того, чтобы усилить защиту неприкосновенности частной жизни и одновременно сохранить публичный характер крепостной книги, в дальнейшем запросы по имени или личному коду смогут делать те, кому это необходимо в рабочих целях, например, адвокаты, нотариусы и журналисты, – сказал он. – Запросы по адресу или кадастровому коду можно будет делать и в дальнейшем, чтобы при необходимости связаться с владельцем недвижимости“.

По оценке заместителя председателя комиссии Анастасии Коваленко-Кылварт, законопроект включает в себя слишком большой список лиц, которые смогут делать запросы по имени и личному коду. „На данный момент список остается открытым, и при каждом запросе от подавшего этот запрос будут требовать доказательства обоснованности интереса, что, в свою очередь повлечет за собой огромную административную нагрузку. Вместо этого следовало бы более конкретно и точно сформулировать список работников публичного сектора, за которыми была бы сохранена возможность делать запросы на четких основаниях. В противном случае возникает угроза злоупотребления, так как неясны порядок оценки и соображения, по которым наличие обоснованного интереса будет оцениваться при каждом запросе“.

Участники заседания отметили, что более крупные СМИ получат право искать данные в электронной крепостной книге по имени и личному коду физических лиц на основании договора. В случае однократного просмотра данных соответствующее право можно будет запросить отдельно и постоянный договор заключаться не будет. Владелец недвижимости сможет и в дальнейшем видеть, кто смотрел его данные.