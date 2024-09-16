Тропа здоровья в парке Паэ получит новое мягкое покрытие

„Парк Паэ является популярным местом для отдыха и занятий спортом, где регулярно проводятся спортивные и семейные мероприятия. В связи с этим мы решили обновить покрытие тропы здоровья, чтобы сохранить ее качество и обеспечить комфортные условия для любителей активного образа жизни. Гулять и заниматься спортом в парке приглашаются все желающие“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Обновление тропы здоровья обойдется примерно в 15 000 евро и должно быть завершено не позднее конца следующей недели.

В парке Паэ имеются две основные тропы: асфальтированная дорожка длиной 1,8 км и тропа с мягким покрытием длиной 1,9 км, подходящая для бега, пеших прогулок и скандинавской ходьбы. По всей длине дорожек работает освещение, что позволяет безопасно передвигаться даже в темное время суток.

В зимний период тропа здоровья в парке Паэ может быть использована как лыжная трасса, а для семей с детьми есть горка для катания на санках.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.