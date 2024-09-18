VKG поставила под сомнение способность Департамента конкуренции трактовать закон

Viru Keemia Grupp готовится начать добычу на шахте Уус-Кивиыли. Частично шахта должна быть запущена уже в этом году. Полномасштабная добыча по планам начнется в 2028 году, когда запасы нынешнего рудника Оямаа будут окончательно исчерпаны. Тогда на новую шахту должны перейти все 510 человек, которые сейчас работают на Оямаа, на работу примут еще 80 человек.

Однако проблема заключается в разрешенном объеме добычи. Ежегодно Viru Keemia Grupp (VKG) нужно около 5 миллионов тонн сланца в качестве сырья для сланцевого масла. В настоящее время компания получила разрешение на добычу до 5 млн тонн сланца в год. Но в горнодобывающей отрасли есть и другой игрок - Enefit Power. И если Enefit Power начнет сама добычу сланца на Уус-Кивиыли, VKG будет иметь право добывать только 2 миллиона тонн сланца в год, еще 4 млн тонн в год станут долей Enefit Power.