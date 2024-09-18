18.09.2024, 07:15
VKG поставила под сомнение способность Департамента конкуренции трактовать закон(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Viru Keemia Grupp рассматривает возможность подать в суд на Департамент конкуренции, который не нашел нарушения Закона о конкуренции в деятельности Enefit Power. Два крупных потребителя сланца борются за объемы добычи на новом месторождении Уус-Кивиыли, пишет Delfi Ärileht.
Viru Keemia Grupp готовится начать добычу на шахте Уус-Кивиыли. Частично шахта должна быть запущена уже в этом году. Полномасштабная добыча по планам начнется в 2028 году, когда запасы нынешнего рудника Оямаа будут окончательно исчерпаны. Тогда на новую шахту должны перейти все 510 человек, которые сейчас работают на Оямаа, на работу примут еще 80 человек.
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