Психолог в сфере образования: „Психическое здоровье должно стоять выше успеваемости“(3)
Грете Арро, психолог в сфере педагогики и экологии, научный сотрудник ТУ, советник по педагогической психологии Министерства образования прокомментировала опубликованный недавно изданием Eesti Ekspress рейтинг удовлетворенности эстонских учащихся школой.
Грете Арро, психолог в сфере педагогики и экологии, научный сотрудник ТУ, советник по педагогической психологии Министерства образования:
С удовольствием ходят в школу дети, которые справляются с учебой и у которых хорошие отношения учителем и одноклассниками.
Школа не может достичь своих академических целей, если не поддерживается психологическое благополучие детей. Нам следует забыть ошибочное утверждение, что хорошие результаты достигаются с помощью стресса и неудобств.
Психология утверждает обратное: тревога мешает детям достичь максимума когнитивных способностей. В тревожном или конкурентном классе учащиеся действительно прилагают усилия, но не для того, чтобы глубоко разобраться в предмете, а для того, чтобы не чувствовать себя за бортом и не получить удар по самооценке. Максимальное когнитивное усилие возможно только при отсутствии стресса.
Следует забыть ошибочное утверждение, что хорошие результаты достигаются с помощью стресса и неудобств
Глубокому обучению способствует не конкурентная, соревновательная, тревожная среда, а класс, где учащиеся осмеливаются задавать вопросы, подробно обсуждать темы и приближаться к пределу своих знаний, в том числе совершать ошибки, а не пытаться писать безупречные тесты.
Тревожный мозг не способен обучаться наилучшим образом. Мы создаем тревожную ситуацию, когда заставляем ребенка нервничать на уроке, подгоняем его, угрожаем ему чувством стыда, заставляем его бояться „плохой оценки“ и приближающегося экзамена, или когда он чувствует себя отвергнутым и боится учителя.
Управляющие функции, расположенные в лобной доле мозга, имеющие решающее значение в любой ситуации, когда мы изучаем что-то новое, работают лучше всего только в случае, когда окружающая среда спокойна и безопасна.
Если мы создаем у детей тревогу (классическим примером является учитель, который приказывает детям встать и предлагает им задания на ментальную арифметику, позволяя тем, кто ответил правильно, сесть в ряд), то мы создаем ситуацию, когда вместо обучения мозг начинает ориентироваться на выживание.
Менталитет соперничества и сравнения создает фон тревожный фон и атмосферу контроля. Это, в свою очередь, приводит к более поверхностным стратегиям обучения.
Если учитель жалуется, что детям не интересен предмет, он должен спросить себя: есть ли на уроке время для ответов на вопросы? Осмеливаются ли дети их задавать? Поддерживает ли эту практику общая структура и атмосфера урока?
С точки зрения мотивации обучения и благополучия детей важно, чтобы поддерживались основные психологические потребности детей – чтобы ребенок чувствовал тепло и единение, чувствовал себя желанным гостем в школе, чувствовал, что учитель находится с ним в одной лодке и что он сам может стать лучше, учась в школе.
Одним из важнейших факторов, подавляющих развитие самостоятельности, является соревнование-сравнение, а также спешка. Торопясь и призывая соревноваться, мы даем детям неправильное представление об обучении. Как будто это не медленный, увлекательный и постепенный процесс, темпы которого у людей могут быть самыми разными.
Подавляя основные психологические потребности, мы ухудшаем благополучие, психическое здоровье и способность детей к обучению. Если мы планируем оставаться людьми, психическое здоровье всегда должно стоять выше академических результатов.
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В опубликованном опросе удовлетворенности учащихся восьмиклассников эстонских школ спрашивали, в какой степени они согласны с вышеназванными утверждениями.
Пятерка была самой высокой оценкой, единица самой низкой — так оценивают работу школ сами ученики.
На основе средней оценки, присвоенной этим трем утверждениям, исследователи рассчитали удовлетворенность учащихся школой.
С рейтингом удовлетворенности школой среди эстонских учеников можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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