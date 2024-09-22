Психолог в сфере образования: „Психическое здоровье должно стоять выше успеваемости“

Грете Арро, психолог в сфере педагогики и экологии, научный сотрудник ТУ, советник по педагогической психологии Министерства образования:

С удовольствием ходят в школу дети, которые справляются с учебой и у которых хорошие отношения учителем и одноклассниками.

Школа не может достичь своих академических целей, если не поддерживается психологическое благополучие детей. Нам следует забыть ошибочное утверждение, что хорошие результаты достигаются с помощью стресса и неудобств.

Психология утверждает обратное: тревога мешает детям достичь максимума когнитивных способностей. В тревожном или конкурентном классе учащиеся действительно прилагают усилия, но не для того, чтобы глубоко разобраться в предмете, а для того, чтобы не чувствовать себя за бортом и не получить удар по самооценке. Максимальное когнитивное усилие возможно только при отсутствии стресса.

Следует забыть ошибочное утверждение, что хорошие результаты достигаются с помощью стресса и неудобств

Глубокому обучению способствует не конкурентная, соревновательная, тревожная среда, а класс, где учащиеся осмеливаются задавать вопросы, подробно обсуждать темы и приближаться к пределу своих знаний, в том числе совершать ошибки, а не пытаться писать безупречные тесты.

Тревожный мозг не способен обучаться наилучшим образом. Мы создаем тревожную ситуацию, когда заставляем ребенка нервничать на уроке, подгоняем его, угрожаем ему чувством стыда, заставляем его бояться „плохой оценки“ и приближающегося экзамена, или когда он чувствует себя отвергнутым и боится учителя.

Управляющие функции, расположенные в лобной доле мозга, имеющие решающее значение в любой ситуации, когда мы изучаем что-то новое, работают лучше всего только в случае, когда окружающая среда спокойна и безопасна.

Если мы создаем у детей тревогу (классическим примером является учитель, который приказывает детям встать и предлагает им задания на ментальную арифметику, позволяя тем, кто ответил правильно, сесть в ряд), то мы создаем ситуацию, когда вместо обучения мозг начинает ориентироваться на выживание.