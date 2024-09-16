Не попадитесь! В социальных сетях от имени Elisa идет мошенническая рекламная кампания

Elisa предупреждает, что это не рекламная кампания предприятия и призывает людей быть осторожными.

По словам руководителя отдела информационной безопасности Elisa Eesti Май Крафт, в настоящий момент предприятие занимается тем, чтобы остановить рекламную кампанию на указанной платформе, к тому же Elisa блокирует в своей сети доступ на странички, куда пользователей направляют с помощью рекламы.

„Все кампании и предложения по продаже размещены на нашем официальном сайте, и в случае данной рекламы для людей должно быть явным знаком опасности то, что реклама ведет на интернет-страницу, где использован логотип Elisa, но интернет-адрес совершенно другой“, - отметила Крафт.

„Другой явный признак опасности как в этом, так и в подобных предложениях — это нереально низкая цена. Если вы видите предложение, которое выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, по всей вероятности, так оно и есть. В данном случае, например, умные часы Garmini, различные модели которых стоят от пары сотен до тысячи евро, предлагаются всего за два евро“, - отметила Крафт.

В случае подозрения на мошенничество компания просит обратиться в службу поддержку клиентов Elisa и проверить, верна ли информация, приведенная в рекламной кампании.

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