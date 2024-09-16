Известные предприниматели в письме премьер-министру: мы не можем усмирять пожар, вызывая еще больший пожар

Повысить на ограниченный период налоги с доходов (то есть на такие результаты, как прибыль, доход от капитала и дивиденды).

Оставить только самые ценные и критические необходимые для государства области. Это не значит умертвить государство, а наоборот, сохранить то ядро, которое определяет государство. Что именно это за области - решать, конечно, политикам, избранным народом.

Притормозить и, при необходимости, остановить индексированный рост государственного бюджета. Как предприниматели мы неоднократно должны были пересматривать свои расходы и сокращать их: делать это больно, но эти шаги неизбежны и обеспечат вскоре стабилизацию, а затем уже и рост. Мы это делали, мы это пережили.

„ Следует различать в условиях нынешнего кластерного кризиса обеспечение обороноспособности и стабилизацию государственных финансов. В этой ситуации исключительно хорошо, что мы до сих пор сохраняли государственный долг на низком уровне. Использование внешних заимствований для финансирования резкого увеличения расходов на оборону и распределение выплат по ним на человеческое поколение является очень дельным. Однако кредитом нельзя финансировать расходы, превышающие наши текущие доходы.

„Мы полностью понимаем нашу необходимость повышать обороноспособность, мы вкладываем в нее и хотим вкладывать и в дальнейшем. Мы также осознаем сложное финансовое положение государственного бюджета. Поэтому наши предложения продиктованы желанием не навредить конкурентоспособности и долгосрочным перспективам Эстонии. Мы не можем укрощать пожар, создавая еще больший пожар“, - написали предприниматели в совместном обращении, переданном премьер-министру Кристену Михалу (Партия реформ).

Облагать налогом результаты (а не исходные ресурсы) и при увеличении налоговой нагрузки исходить из сегодняшней налоговой базы. Мы приветствовали заявление премьер-министра о необходимости прекратить торопливый „налоговый фестиваль“, но, к сожалению, этого пока не сделано, он продолжается с новым и большим размахом. Налогообложение факторов производства (капитала, производственных активов, материалов, энергии, рабочей силы) оказывает негативное влияние на все предприятия, многие из которых будут вынуждены повышать цены на товары и услуги, что, в свою очередь, вызывает волну инфляции.

Отказаться от балансового (основанного на собственном капитале) налогообложения. Последствием введения этого налога станет драматическое снижение конкурентоспособности Эстонии. Если мы введем налог, направленный на отпугивание капиталоемкого предпринимательства, мы останемся без самых амбициозных инвестиций в глубокие технологии и самых важных отраслей будущего, таких как энергетика и безопасность. Балансовое налогообложение лишает нас всякой надежды на инвестиции, и Эстония просто отстает от других стран. Мы уже потеряли несколько крупных предприятий, и балансовое налогообложение только ускорит этот пагубный процесс“.

Предприниматель Стен Тамкиви был одним из тех, кто встретился сегодня утром с премьер-министром. Как он сказал изданию Ärileht, по его мнению, встреча прошла хорошо.

„Мы предложили правительству, что готовы сами активно участвовать, платить всевозможные налоги и принимать участие в обсуждениях, касающихся предпринимательства“, - сказал Тамкиви и добавил, что премьер-министр хорошо воспринял эту информацию и предложение о помощи.

„Посмотрим, как это сотрудничество будет в действительности работать“, - сказал Тамкиви.

По словам бизнесмена, вполне вероятно, что правительство начнет обкладывать налогом результаты, а не исходные ресурсы, что и было одной из просьб предпринимателей к премьер-министру.

„Нашим главным предложением было то, чтобы не говорить об отдельных налогах и их процентах, а рассматривать их в комплексе, вместе с кредитами и сокращениями. Мы хотели бы, чтобы была какая-то форма сотрудничества с правительством, например, создание консультативной палаты, где предприниматели могли бы высказывать свою позицию по планам правительства“, - сказал Тамкиви.

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