В Эстонии меньше выбрасывают еду, чем в других странах Балтии

Если в Латвии и Литве за последний год сокращению пищевых отходов активно способствовали 30% и 38% жителей соответственно, то в Эстонии это делали 56% жителей. По сравнению с прошлым годом в Эстонии произошел рост на 21 процент.

Руководитель эстонского филиала Gjensidige Райдо Кирсисте отметил, что жители Эстонии с каждым годом становятся все более информированными. „Мы видим, что социальная ответственность людей возрастает, а их знания об окружающей среде сейчас намного лучше, чем были несколько лет назад. Ясно, что более сознательному потребителю лучше предоставлять услуги. Я также замечаю сокращение пищевых отходов в нашем офисе, где все меньше и меньше еды попадает в мусорное ведро“, — пояснил он.

Эстония также лидирует в сокращении потребления энергоресурсов. 45% эстонцев уменьшили личное потребление, включая электроэнергию и отопление, в то время как в Литве этот показатель составляет 29%, а в Латвии - 33%. В области сортировки мусора все три страны показывают схожие результаты: этим занимаются 72% эстонцев, 71% латышей и 76% литовцев.

„Сокращение потребления электроэнергии, конечно, можно оправдать очень волатильным рынком электроэнергии, но по уровню экономики мы схожи с Латвией и Литвой, из чего можно сделать вывод, что эстонцы более сознательно относятся к потреблению. Для жителя Эстонии также более важно, как он перемещается из пункта отправления А в пункт назначения Б и насколько экологично он это делает. В Эстонии 24% людей стали чаще пользоваться экологически чистым транспортом, что также выше, чем в Латвии (13%) и Литве (18%)“, - сказал Кирсисте.