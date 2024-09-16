ВИДЕО | Юлианна Юрченко: переход к соцдемам, обвинения в продажности и будущее Ласнамяэ(14)
Юлианна Юрченко стала социал-демократкой и может стать старейшиной Ласнамяэ. Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный поговорил с бывшей центристкой и экс-старейшиной Ласнамяэ о карьерных изменениях, неблагонадежности и „ужасной реформе образования“. Смотрите видео!
Юлианна Юрченко, скорее всего, станет старейшиной Ласнамяэ от Социал-демократической партии. Экс-центристку раскритиковали со всех сторон: бывшие коллеги по партии говорят о „продажности“ и перекупке политика за рабочее место, партнеры по коалиции в Таллинне называют ее неблагонадежным кандидатом из-за предыдущих высказываний об „ужасной реформе образования“. К тому же, политологи связывают падение рейтинга соцдемов именно с вступлением Юрченко в партию.
RusDelfi поговорил с Юлианной Юрченко о переходе в Социал-демократическую партию, проверке на лояльность от таллиннской коалиции, школьном пути политика, автоналоге и изменениях в ласнамяэской управе.
Смотрите видео!
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