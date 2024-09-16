ВИДЕО | Юлианна Юрченко: переход к соцдемам, обвинения в продажности и будущее Ласнамяэ

Юлианна Юрченко, скорее всего, станет старейшиной Ласнамяэ от Социал-демократической партии. Экс-центристку раскритиковали со всех сторон: бывшие коллеги по партии говорят о „продажности“ и перекупке политика за рабочее место, партнеры по коалиции в Таллинне называют ее неблагонадежным кандидатом из-за предыдущих высказываний об „ужасной реформе образования“. К тому же, политологи связывают падение рейтинга соцдемов именно с вступлением Юрченко в партию.