16.09.2024, 19:30
Втрое больше! Новая партия сильнодействующих наркотиков вызвала волну передозировок в Таллинне(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если в обычный день в Таллинне скорую помощь вызывают один-два, максимум пять человек, у которых произошла передозировка наркотиков, то в августе, в рекордный день, скорая помощь потребовалась 15 пострадавшим от передозировки.
В конце лета Таллинн охватила невероятная волна передозировок. В августе почти 50 человек нуждались в неотложной помощи из-за передозировки наркотиков, а в вытрезвитель из-за наркотического опьянения в прошлом месяце пришлось доставить гораздо больше людей, чем обычно. За этим скрывается тот факт, что наркоторговцы вывезли на рынок новую партию тяжелых наркотиков, которые по незнанию наркоманы дозировали неправильно. И последствия не заставили себя ждать.
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