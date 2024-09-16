Втрое больше! Новая партия сильнодействующих наркотиков вызвала волну передозировок в Таллинне

В конце лета Таллинн охватила невероятная волна передозировок. В августе почти 50 человек нуждались в неотложной помощи из-за передозировки наркотиков, а в вытрезвитель из-за наркотического опьянения в прошлом месяце пришлось доставить гораздо больше людей, чем обычно. За этим скрывается тот факт, что наркоторговцы вывезли на рынок новую партию тяжелых наркотиков, которые по незнанию наркоманы дозировали неправильно. И последствия не заставили себя ждать.