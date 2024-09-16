16.09.2024, 13:10
ФОТО | Рецидивист, обвиняемый в убийстве известного эстонского блогера, предстал перед судом по двум прошлым уголовным делам(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Марек Мадисоо (25), которого обвиняют в убийстве своего сокамерника — известного эстонского блогера Сэма Карлоса Колька (23) — находился под стражей как подозреваемый в мошенничестве, воровстве и насильственных преступлениях.
На счету Марека Мадисоо, помимо грядущего обвинения в убийстве, еще два отдельных уголовных дела, к рассмотрению которых суд должен был приступить сегодня (16.09).
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