ЧП и криминал
16.09.2024, 13:10

ФОТО | Рецидивист, обвиняемый в убийстве известного эстонского блогера, предстал перед судом по двум прошлым уголовным делам

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Марек Мадисоо в зале суда (16.09.2024)
Марек Мадисоо в зале суда (16.09.2024)
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Марек Мадисоо (25), которого обвиняют в убийстве своего сокамерника — известного эстонского блогера Сэма Карлоса Колька (23) — находился под стражей как подозреваемый в мошенничестве, воровстве и насильственных преступлениях.

На счету Марека Мадисоо, помимо грядущего обвинения в убийстве, еще два отдельных уголовных дела, к рассмотрению которых суд должен был приступить сегодня (16.09).

Так как в ближайшее время в суд должно поступить и третье обвинение против Мадисоо — в убийстве сокамерника Сэма Карлоса Колька, суд на сегодняшнем предварительном заседании решил объединить два имеющихся обвинения и дождаться, пока через пару месяцев в суд поступит обвинение в убийстве.

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