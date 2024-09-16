ФОТО | Рецидивист, обвиняемый в убийстве известного эстонского блогера, предстал перед судом по двум прошлым уголовным делам

На счету Марека Мадисоо, помимо грядущего обвинения в убийстве, еще два отдельных уголовных дела, к рассмотрению которых суд должен был приступить сегодня (16.09).

Так как в ближайшее время в суд должно поступить и третье обвинение против Мадисоо — в убийстве сокамерника Сэма Карлоса Колька, суд на сегодняшнем предварительном заседании решил объединить два имеющихся обвинения и дождаться, пока через пару месяцев в суд поступит обвинение в убийстве.