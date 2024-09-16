Спасательный департамент вновь проверит наличие датчиков дыма и угарного газа в домах жителей Эстонии

„В прошлом году мы проверили дымовые датчики в примерно 5500 домах и обнаружили, что в четверти проверенных домов работающий датчик отсутствовал. Очень тревожно, что если сегодня случится пожар, в четверти эстонских домов дымовой датчик не сообщит об этом, потому что его либо нет, либо он неисправен. Наличие исправного датчика дыма и угарного газа должно быть таким же естественным, как исправные тормоза в автомобиле“, – сказала руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Марет Раннала и добавила, что каждый должен сам заботиться о безопасности своего дома и семьи.

Проверки будут проводиться с 23 по 27 сентября до 19:00. Инспекторы Спасательного департамента вместе со спасательными командами будут проводить проверки. Если датчик отсутствует или не работает, может быть наложен штраф в размере 40 евро. Цель проверок – добиться того, чтобы в домах были установлены и работали исправные дымовые и угарные датчики.

За первые 8 месяцев 2024 года в 22 пожарах погибло 26 человек. В 17 жилых зданиях (85%) не было дымового датчика. По состоянию на 8 месяцев наличие исправного дымового датчика помогло спасти 77 человек в 40 случаях пожара или опасных происшествий.

Во время проверок инспекторы и спасатели будут одеты в официальную форму Спасательного департамента и иметь при себе удостоверение личности – в случае сомнений можно попросить предъявить удостоверение.

В каждом доме должен быть как минимум один работающий дымовой датчик. Рекомендуется установить датчик на каждом этаже или даже в каждой комнате. В домах с твердотопливной системой отопления (камин, печь, плита) должен быть установлен датчик угарного газа, который необходимо устанавливать в соответствии с инструкцией и поддерживать в исправном состоянии.

Проверяйте работу дымового датчика раз в месяц. Для проверки нажмите тестовую кнопку, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости замените батарею датчика и сразу же установите его обратно на потолок. Тестирование важно для обеспечения бесперебойной и надежной работы дымового датчика.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.