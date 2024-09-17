Председатель товарищества собственников жилья в Нарве: полностью реконструированные дома экономят до 40% на отоплении

Комплексная реконструкция здания улучшает его энергоэффективность, продлевает срок службы, повышает стоимость на рынке недвижимости и улучшает внутренний климат.

„Если говорить о сотрудничестве с KredEx, то я бы поставила им 10 баллов из 10, потому что на все свои вопросы я всегда получала квалифицированные ответы. В полностью реконструированных домах экономия на отоплении составляет около 40%“, — рассказывает Попова.

Первый этап поддержки на реконструкцию, направленный в этом году на Ида-Вирумаа в размере 9,4 миллиона евро, был почти полностью исчерпан за полгода. Среди квартирных товариществ в Ида-Вирумаа возросла готовность улучшать свои жилищные условия.

В осеннем этапе конкурса для полной реконструкции в Ида-Вирумаа размер поддержки составит 70%. Для строительства лифта, квартальной и заводской реконструкции предусмотрена повышенная ставка поддержки в 80%. Также увеличена поддержка на составление строительного проекта и проведение технического надзора: для полной реконструкции она теперь составляет 70–80% в зависимости от способа реконструкции, вместо прежних 50%.

Если банк не предоставляет кредит для покрытия собственного финансирования, можно подать заявку на кредит на реконструкцию многоквартирного дома через KredEx. Также доступно поручительство по кредиту на реконструкцию многоквартирного дома, которое можно запросить в банке.

Квартирные товарищества могут получить бесплатные консультации по всей Эстонии, в том числе в Ида-Вирумаа. Консультируют местный консультант KredEx в Ида-Вирумаа и Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа, которых можно пригласить на собрание товарищества. Эксперт KredEx предоставит рекомендации по состоянию здания и необходимости его реконструкции.

Новой услугой для квартирных товариществ стал калькулятор оценки затрат на реконструкцию , который помогает оценить энергопотребление здания и ежемесячные расходы владельцев квартир до и после реконструкции.