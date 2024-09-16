Департамент транспорта Эстонии: новые дороги более устойчивы к последствиям меняющегося климата

На дорогах, работы на которых завершены в этом году, таких как участок Via Baltica Пярну-Уулу (2+2 полосы) и на отрезке Неанурме-Пиккнурме (2+1 полоса) Тартуского шоссе, Департамент транспорта уже учёл влияние изменения климата. Следующими объектами, построенными с учётом климатических изменений, станут участки Via Baltica Сауга-Пярну и Либатсе-Нурме (2+2 полосы), а также транспортная развязка на Палдиском шоссе в Харку. По словам координатора Департамента транспорта по вопросам охраны окружающей среды Тыниса Таггера, в сотрудничестве с экспертами в этой области разрабатываются новые решения. „Чтобы наши дороги были безопасными и устойчивыми в условиях изменяющегося климата, мы должны строить их с учётом новых условий, соблюдать энергоэффективность и снижать выбросы парниковых газов. Таким образом, наши дороги будут выдерживать как ливневые дожди, так и летние периоды жары“, – отметил Таггер.

Департамент транспорта проводит анализы климатической устойчивости для крупных дорожных проектов и оценивает их влияние на изменение климата. При проектировании учитываются новые исходные данные и материалы, более подходящие для изменяющихся климатических условий, что, среди прочего, увеличивает промежутки между ремонтами и сокращает потребность в новых или дополнительных материалах.

„В Эстонии будущие дороги уже сегодня проектируются таким образом, чтобы выдерживать наводнения, штормы, засухи и экстремальные периоды холода и жары. Мы ищем и применяем новые решения, такие как повторное использование фрезерованного асфальта в верхних слоях покрытия, максимально возможное использование строительных и демонтажных отходов на месте, а также асфальтовые смеси с пониженной температурой производства“, – добавил Таггер.