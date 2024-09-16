Департамент транспорта Эстонии: новые дороги более устойчивы к последствиям меняющегося климата(3)
При строительстве новых дорог и реконструкции существующих Департамент транспорта учитывает климатические требования. Новые решения сокращают выбросы углекислого газа в транспортного сектора и обеспечивают безопасность дорожного движения в чрезвычайных ситуациях, вызванных изменением климата, таких как наводнения, экстремальные температуры или штормы.
На дорогах, работы на которых завершены в этом году, таких как участок Via Baltica Пярну-Уулу (2+2 полосы) и на отрезке Неанурме-Пиккнурме (2+1 полоса) Тартуского шоссе, Департамент транспорта уже учёл влияние изменения климата. Следующими объектами, построенными с учётом климатических изменений, станут участки Via Baltica Сауга-Пярну и Либатсе-Нурме (2+2 полосы), а также транспортная развязка на Палдиском шоссе в Харку. По словам координатора Департамента транспорта по вопросам охраны окружающей среды Тыниса Таггера, в сотрудничестве с экспертами в этой области разрабатываются новые решения. „Чтобы наши дороги были безопасными и устойчивыми в условиях изменяющегося климата, мы должны строить их с учётом новых условий, соблюдать энергоэффективность и снижать выбросы парниковых газов. Таким образом, наши дороги будут выдерживать как ливневые дожди, так и летние периоды жары“, – отметил Таггер.
Департамент транспорта проводит анализы климатической устойчивости для крупных дорожных проектов и оценивает их влияние на изменение климата. При проектировании учитываются новые исходные данные и материалы, более подходящие для изменяющихся климатических условий, что, среди прочего, увеличивает промежутки между ремонтами и сокращает потребность в новых или дополнительных материалах.
„В Эстонии будущие дороги уже сегодня проектируются таким образом, чтобы выдерживать наводнения, штормы, засухи и экстремальные периоды холода и жары. Мы ищем и применяем новые решения, такие как повторное использование фрезерованного асфальта в верхних слоях покрытия, максимально возможное использование строительных и демонтажных отходов на месте, а также асфальтовые смеси с пониженной температурой производства“, – добавил Таггер.
Кроме того, в дорожном строительстве и реконструкции приоритетом является сокращение протяженности дорог и более плавное движение транспорта. Например, новая дорога Козе-Мяо, которая на 5,3 километра короче старой трассы, ежегодно сокращает выбросы CO2 примерно на 2500 тонн.
По словам эксперта в области климата из проектной компании Skepast & Puhkim Каарела Каролина, строительство дорожной сети, учитывающей экстремальные погодные условия, абсолютно необходимо, даже если климатические изменения не затронут Эстонию в полном масштабе в ближайшие годы. „Принятие во внимание новых климатических условий не всегда означает более высокую стоимость проекта, скорее это более разумный, информированный и ориентированный на будущее подход, основанный на лучших международных практиках. Научные исследования и накопленный опыт показывают, что природоориентированные решения, такие как посадка живых изгородей на откосах дорог, низкорослые насаждения и наличие прудов вблизи дорог, защищают шоссе от избытка осадков. Это особенно важно во время сильных ливней, чтобы сделать наши дороги более безопасными для всех участников движения“, — прокомментировал Каролин.
Каролин отметил, что помимо безопасности, профилактические меры и внедрение климатически устойчивых решений помогают сократить или предотвратить ущерб, вызванный изменением климата. Анализы климатической устойчивости и учет новых условий в планировании инфраструктуры также являются факторами, обеспечивающими софинансирование со стороны ЕС и гарантируют возможность его получения.
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