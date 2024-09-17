Экономика
17.09.2024, 08:07

ФОТО | „Всегда хотелось бы дешевле!“ Смотрите, какие цены в кафе и столовой Рийгикогу

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Булочки и пирожки – самые популярные товары, которые продают во время длительных заседаний в столовой Рийгикогу. По желанию из подсобки также приносят пиво по пять евро за бутылку, пишет Delfi Ärileht.

На Тоомпеа общепитом управляет предприятие, выбранное в рамках государственных закупок. Цены постепенно выросли и здесь. Например, латте или капучино в кафе стоят 4 евро. Год назад цена была 3,50.

Рассказывают, что основном депутаты и сотрудники канцелярии Рийгикогу покупают кофейные напитки, когда встречают в кафе иностранных гостей (например, журналистов и т. д.). В случае с депутатами – еще и тогда, когда во время сессии идет острая дискуссия и приходится часто делать перерывы. Однако кофемашины имеются и в кабинетах.

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