17.09.2024, 08:07
ФОТО | „Всегда хотелось бы дешевле!“ Смотрите, какие цены в кафе и столовой Рийгикогу(13)
Булочки и пирожки – самые популярные товары, которые продают во время длительных заседаний в столовой Рийгикогу. По желанию из подсобки также приносят пиво по пять евро за бутылку, пишет Delfi Ärileht.
На Тоомпеа общепитом управляет предприятие, выбранное в рамках государственных закупок. Цены постепенно выросли и здесь. Например, латте или капучино в кафе стоят 4 евро. Год назад цена была 3,50.
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