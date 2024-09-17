ФОТО | „Всегда хотелось бы дешевле!“ Смотрите, какие цены в кафе и столовой Рийгикогу

На Тоомпеа общепитом управляет предприятие, выбранное в рамках государственных закупок. Цены постепенно выросли и здесь. Например, латте или капучино в кафе стоят 4 евро. Год назад цена была 3,50.

Рассказывают, что основном депутаты и сотрудники канцелярии Рийгикогу покупают кофейные напитки, когда встречают в кафе иностранных гостей (например, журналистов и т. д.). В случае с депутатами – еще и тогда, когда во время сессии идет острая дискуссия и приходится часто делать перерывы. Однако кофемашины имеются и в кабинетах.