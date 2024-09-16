Новости Эстонии
16.09.2024, 11:25

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Нас ждут последние в этом году по-летнему теплые дни

 
В среднем осенняя погода начинается в Эстонии 6 сентября и длится около 50-70 дней
В среднем осенняя погода начинается в Эстонии 6 сентября и длится около 50-70 дней
ФОТО: Shutterstock

Синоптики Агентства окружающей среды сообщили, что на этой неделе с каждым днем температура воздуха будет падать.

Сегодня (16.09) увеличится влияние на погоду в Эстонии расположенного над Россией антициклона. Теплый фронт будет медленно смещаться в западном и северо-западном направлении. Ожидается малооблачная погода и переменная облачность. В Северной Эстонии — облачно с прояснениями. В первой половине дня местами возможен слабый дождь. Ветер восточных направлений 2-8, на побережье порывами до 12 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 22..27, на побережье и местами в Северной Эстонии 18..21°C.

Во вторник (17.09) область высокого давления над странами Балтии усилится. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха 8..13, на побережье до 17°C, днем 19..25°C.

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