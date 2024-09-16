ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Нас ждут последние в этом году по-летнему теплые дни

Сегодня (16.09) увеличится влияние на погоду в Эстонии расположенного над Россией антициклона. Теплый фронт будет медленно смещаться в западном и северо-западном направлении. Ожидается малооблачная погода и переменная облачность. В Северной Эстонии — облачно с прояснениями. В первой половине дня местами возможен слабый дождь. Ветер восточных направлений 2-8, на побережье порывами до 12 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 22..27, на побережье и местами в Северной Эстонии 18..21°C.