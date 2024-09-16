Совет уполномоченных EKRE требует отставки Лаури Ляэнеметса

„Поскольку полиция действовала в нарушение закона, мы рассматриваем это как угрозу дальнейшему функционированию верховенства права в государстве. Массовое нарушение закона ставит под угрозу принцип суверенитета Эстонии, который лежит в основе национального государства и неотъемлемой частью которого является наша концепция истории. От следования ему своими действиями на деле отказалось наше нынешнее крайне либеральное глобалистское правительство“, - говорится в заявлении.

„Мы требуем, чтобы члены правительства четко отказались от путинистской концепции истории, согласно которой Красная Армия освободила Эстонию в 1944 году“, - отмечается в заявлении.

„Мы требуем, чтобы министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс ушел в отставку или был снят с должности, поскольку он либо позволил подведомственной ему полиции нарушать закон и злоупотреблять своей властью, либо, что еще хуже, приказал это сделать“, - резюмируется в заявлении.

Как писал Rus.ERR, 31 августа полиция конфисковала копию монумента, который в кузове автомобиля планировали привезти в Лихула и установить на частной земле в честь 20-й годовщины демонтажа прежнего памятника. Позднее действия полиции оправдали как Лаури Ляэнеметс, так и премьер-министр, лидер Партии реформ Кристен Михал.

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