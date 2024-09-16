Со следующего года Эстония прекратит производство одноцентовых и двухцентовых монет

Если монеты достоинством в 20 центов легко переработать – ее нужно только расплавить и переделать, то переработка так называемых „красных“ центов стоит очень дорого. Это стальная монета, покрытая медью, но разделение двух металлов стоит больше, чем номинальная стоимость монеты.

Eesti Pank решил начать кампанию по сбору центов. Два автомата для сбора монет будут перемещать по почтовым отделениям Эстонии до конца года. В настоящее время они находятся в Rocca al Mare в Таллинне и Eden Center в Тарту.

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