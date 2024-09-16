СВОДКА ЗА СУТКИ | Невнимательность мотоциклиста при обгоне едва не стоила ему жизни. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

В воскресенье, 15 сентября, в 00.19 в Таллинне у дома 42а по Линнамяэ теэ двигавшийся на электросамокате 52-летний мужчина потерял контроль над транспортным средством и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 5.30 в Таллинне у дома номер 50 по ул. Лийкури 64-летний мужчина на Toyota RAV4 выехал с дороги. Водителя доставили в больницу.

В 11.07 на перекрестке шоссе Йыхви — Тарту — Валга и Калья — Ломби (село Ломби, волость Тарту) 54-летний водитель мотоцикла Honda начал обгон микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, не заметив ожидающего левый поворот автомобиля Volkswagen Passat, за рулем которого находился 18-летний мужчина. В результате мотоциклист врезался сзади в Volkswagen Passat, получил травмы и был доставлен в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 21 водителя, находившегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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