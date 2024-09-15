15.09.2024, 20:41
Пожилой мужчина заблудился в лесу: полиция развернула поиски, нужна помощь
ФОТО: PPA
Сегодня около половины шестого вечера родственники сообщили полиции о том, в деревне Хару в волости Куусалу в лесу заблудился 73-летний Казимир.
Он отправился в лес за грибами сегодня около полудня и до сих пор не вернулся. Телефона у него с собой нет.
Рост Казимира 175 см, телосложение худощавое, волосы седые. Уходя в лес, был одет в голубовато-серый спортивный костюм, серую кепку, черные сапоги. При себе имел коричневый полиэтиленовый пакет.
В районе пропажи мужчину ищут полицейские патрули, к поискам привлечены вертолет и волонтеры.
Полиция просит всех, кто увидит мужчину, немедленно сообщить об этом по телефону 112.
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