Пожилого мужчину, заблудившегося в лесу, заметили с вертолета

Он отправился в лес за грибами сегодня около полудня и не вернулся. Телефона у него с собой не было.

Были начаты поиски мужчины, его искали полицейские патрули, к поискам были привлечены вертолет и волонтеры.

В понедельник ночью полиция сообщила, что Казимир развел в лесу костер, который был замечен с вертолета. Мужчину нашли, с ним всё в порядке.

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