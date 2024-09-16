16.09.2024, 07:28
Пожилого мужчину, заблудившегося в лесу, заметили с вертолета
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье около половины шестого вечера родственники сообщили полиции о том, в деревне Хару в волости Куусалу в лесу заблудился 73-летний Казимир.
Он отправился в лес за грибами сегодня около полудня и не вернулся. Телефона у него с собой не было.
Были начаты поиски мужчины, его искали полицейские патрули, к поискам были привлечены вертолет и волонтеры.
В понедельник ночью полиция сообщила, что Казимир развел в лесу костер, который был замечен с вертолета. Мужчину нашли, с ним всё в порядке.
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