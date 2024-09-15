Экономика
15.09.2024, 17:14

В понедельник утром биржевая цена на электроэнергию вырастет почти до 500 евро

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Elektrihind
Elektrihind
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В понедельник утром цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool достигнет почти 500 евро за мегаватт-час, пишет RusERR.

В понедельник средняя биржевая цена электроэнергии в Эстонии составит 174,59 евро за мегаватт-час. При этом с 9 до 10 утра цена достигнет 476,81 евро, а с 10 до 11 утра - 421,50 евро за мегаватт-час.

Цена на электроэнергию практически весь понедельник будет свыше 100 евро. Ночью с часа до шести часов утра стоимость электроэнергии составит от 60 до 80 евро, а поздно вечером с 23:00 до полуночи - 80 евро за мегаватт-час.

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