ФОТО | Карис в Киеве: Россия терроризирует гражданское население по всей Украине, лишая его электричества, тепла и спокойного сна

„Россия терроризирует гражданское население по всей Украине, лишая его электричества, тепла и спокойного сна. Это не только военное преступление, но и преступление против человечности“, - заявил президент Карис после посещения теплоэлектростанции в Киевской области, которая в апреле была поражена российскими крылатыми ракетами и оказалась в результате полностью разрушена.

По словам Кариса, для победы в войне Украине необходимо как штурмовое оружие для успешных атак на военные объекты, расположенные глубоко на территории России, так и средства противовоздушной обороны для борьбы с запускаемыми из РФ ракетами и беспилотниками.

„Мы должны продолжить поставки оружия, запрошенного украинским военным руководством, и отменить все ограничения на применение этого оружия“, - сказал глава эстонского государства, выступая на форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES) .

„Всевозможные ограничения искусственны и пусты по существу. Они заставляют Украину воевать со связанными руками в ​​ситуации, когда борьба с агрессором и так неравная. За эти ограничения Украина каждый день расплачивается потерянными жизнями“, - добавил Карис.

Россия продолжает целенаправленно уничтожать энергетические мощности Украины, в крупных украинских городах уже происходят масштабные отключения электроэнергии. „С приближением зимы ситуация с электроснабжением в Украине становится все более критической, но мы можем помочь Украине подготовиться к предстоящей зиме“, - сказал Карис.

По словам главы государства, с начала полномасштабной войны Эстония вместе с энергетическими компаниями отправила в Украину различное энергетическое оборудование: генераторы, трансформаторы тока и напряжения, выключатели, изоляторы, устройства защиты от перенапряжений, автоматические выключатели и другое. В настоящее время Эстония готовит поставку энергоблока мощностью 200 МВт, который способен обеспечить электроэнергией 150 000 человек.