Новой замстарейшины Ласнамяэ стала бывшая центристка Кятлин Пяэро

Пяэро взяли на работу с четырехмесячным испытательном сроком. Ее оклад в должности заместителя старейшины составит 3500 евро в месяц.

Ранее Кятлин Пяэро была зампредом отделения Центристской партии в Ида-Вирумаа, а также занимала пост руководителя секретариата фракции Центристской партии в Рийгикогу. В январе 2024 года она вместе с некоторыми другими центристами решила сменить партию, пополнив ряды соцдемов. После этого она стала работать уже в секретариате фракции соцдемов.

В августе управа столичного района Ласнамяэ объявила открытый конкурс на замещение вакантной должности заместителя старейшины, который будет курировать вопросы культуры и социальной сферы.

Конкурс был объявлен после того, как ранее занимавшая пост второго замстарейшины Ласнамяэ член правления Центристской партии Валентина Бортновски добровольно покинула должность.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.