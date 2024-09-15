Пьяный мужчина на BMW врезался в дерево. Всего за сутки задержали более 30 нетрезвых водителей

В субботу, 14 сентября, в 17:30 произошла авария на 1 км шоссе Тяннасилма–Маммасте в деревне Аарна в Пылвамаа, где, по предварительным данным, 20-летний мужчина. с признаками алкогольного опьянения на автомобиле BMW 330D при совершении поворота вылетел с дороги и врезался в дерево. 19-летняя женщина, которая была пассажиром автомобиля, сама обратилась в больницу.

В 20:51 произошла авария возле Сютисте теэ, 48 в Таллинне, где 87-летний мужчина на автомобиле Hyundai Getz съехал с дороги вправо, ударился о бордюр, а затем врезался в камень. Водителя авто доставили в больницу.

В 22.00 произошла авария возле Нарва мнт, 7 в Таллинне, где 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на электросамокате, но не справился с управлением и упал. Самокатчика доставили в больницу.

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