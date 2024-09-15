ФОТО | Большая выставка грибов проходит в таллиннском Музее природы

По словам сотрудников музея, количество представленных на выставке грибов увеличивается, так как погода благоприятствует, и экспозиция обновляется через день.

В этом году в сотрудничестве с агентством Pult были обновлены визуальные элементы выставки, также появились новые занятия для маленьких посетителей.

Выставка грибов Эстонского музея природы проходит в 62-й раз и будет открыта до 22 сентября.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.