15.09.2024, 09:55
ФОТО | Большая выставка грибов проходит в таллиннском Музее природы
ФОТО: | Delfi Meedia
Посетители выставки могут ознакомиться с около 150 видами грибов, растущими в лесах Эстонии, включая съедобные, несъедобные и ядовитые.
По словам сотрудников музея, количество представленных на выставке грибов увеличивается, так как погода благоприятствует, и экспозиция обновляется через день.
В этом году в сотрудничестве с агентством Pult были обновлены визуальные элементы выставки, также появились новые занятия для маленьких посетителей.
Выставка грибов Эстонского музея природы проходит в 62-й раз и будет открыта до 22 сентября.
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