Новости Эстонии
15.09.2024, 09:55

ФОТО | Большая выставка грибов проходит в таллиннском Музее природы

 
Выставка грибов работает в Таллинне
Выставка грибов работает в Таллинне
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

Посетители выставки могут ознакомиться с около 150 видами грибов, растущими в лесах Эстонии, включая съедобные, несъедобные и ядовитые.

По словам сотрудников музея, количество представленных на выставке грибов увеличивается, так как погода благоприятствует, и экспозиция обновляется через день.

В этом году в сотрудничестве с агентством Pult были обновлены визуальные элементы выставки, также появились новые занятия для маленьких посетителей.

Выставка грибов Эстонского музея природы проходит в 62-й раз и будет открыта до 22 сентября.

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