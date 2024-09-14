На Лийвалайа появится зеленая волна, пешеходные переходы останутся

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что в решениях по организации дорожного движения необходимо считаться со всеми группами участников движения. „Учитывая высокую загруженность улицы Лийвалайа, я попросил специалистов Таллиннского департамента транспорта найти решение, которое позволило бы лучше организовать движение. Было смоделировано несколько сценариев и найдено подходящее решение. Ежедневно улицей Лийвалайа пользуются около 44 000 автомобилей с примерно 53 000 пассажиров. Таким образом, использующие эту улицу люди сэкономят в общей сложности около 660 часов в день. Важно, что, помимо „зеленой волны“, сохранятся пешеходные переходы, которые будут расширены, в частности переходы улиц Леннуки и Маакри“, – сказал вице-мэр.