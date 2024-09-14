Суд отменил решение об экстрадиции обвиняемого в перевозке военной техники в РФ гражданина ЭР Шевлякова

Согласно решению суда первой инстанции от 11 сентября, соответствующее распоряжение правительства, принятое 1 августа, было отменено. При этом постановление Таллиннского административного суда не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как известно Rus.ERR, аргументация Таллиннского административного суда была схожей с оценками, которые в ноябре 2023 года дал Таллиннский окружной суд, отменивший решение правительства о передачи в руки американского правосудия граждан Эстонии Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в криптомошенничестве. Тогда окружной суд посчитал, что правительство не убедилось, в каких условиях будут находиться под стражей в США эстонские граждане в контексте возможного ущемления основных прав человека. Правительство не стало оспаривать это решение, но запустило новую административную процедуру, в результате которой Турыгин и Потапенко все же были выданы американским властям, поскольку выявленные судом упущения были проверены и устранены.

По оценке Таллиннского административного суда, Андрей Шевляков не может быть экстрадирован в США, если нет точной уверенности в том, что он не будет подвергнут унизительным условиям содержания под стражей.

Согласно обвинению, Шевляков в течение 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей в нарушение норм экспортного контроля.

Шевляков был задержан в Эстонии 28 марта 2023 года. При его задержании Хьюстонское отделение ФБР сотрудничало с Полицией безопасности Эстонии.