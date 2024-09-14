Больше не либералы и не демократы? Центристская партия решила покинуть общеевропейскую партию ALDE(1)
На совете уполномоченных Центристская партия сообщила, что выходит из общеевропейской партии Альянс либералов и демократов за Европу - ALDE. Приводим обращение партии ниже.
„Центристская партия, являясь крупнейшей и старейшей партией в Эстонии, всегда ставила целью отстаивать свою политическую программу на всех уровнях: местных самоуправлений, Рийгикогу и Европейского Союза.
В связи с этим мы все больше обеспокоены тем, что объединяющая либеральные партии общеевропейская партия ALDE, в которую Центристская партия входила последние двадцать лет, проводит в ЕС политику, которая все больше отдаляется от программных позиций Центристской партии.
Примечательно, что в ALDE входит также Партия реформ, чья политика в Эстонии отражает позиции ALDE. Представление о „невидимой руке“ и „сбалансированном бюджете“, которые должны управлять экономикой, привели нас к ситуации, когда на смену экономическому росту пришел спад, а социальное неравенство становится угрозой безопасности.
Взгляды Центристской партии и ALDE на будущее Эстонии, Европы и демократии расходятся по многим принципиальным вопросам. В первую очередь это касается благосостояния людей и предпринимательской среды.
Центристская партия в своей программе на выборах в Европейский парламент 2024 года указала, что нашей главной целью во внешней политике и политике безопасности является защита независимости и суверенитета, конституционного строя Эстонии и повышение благосостояния народа в то время как ALDE поддерживает федерализацию Европы, что означает концентрацию власти в Брюсселе и урезание в правах в области принятия решений стран-членов ЕС.
Центристская партия считает, что в процессе принятия решений на уровне ЕС должен продолжать действовать принцип единогласия, так как только таким образом можно гарантировать, что интересы жителей Эстонии не будут проигнорированы. ALDE в своем последнем предвыборном манифесте заявила, что в вопросах внешней политики и политики безопасности следует отказаться от принципа единогласия. По нашей оценке, это ставит под удар право стран-членов ЕС, в том числе Эстонии, принимать решения.
Центристская партия считает, что предвыборные списки на выборах в Европейский парламент должны быть представлены от государств. ALDE же отстаивает идею общеевропейских списков, что отдаляет нас от демократии и сокращает возможности людей влиять на будущее Эстонии.
Центристская партия поддерживает миграционную политику, защищающую культуру и демографические особенности Эстонии. ALDE поддерживает либеральную иммиграционную политику, в том числе перераспределение мигрантов между странами-членами. Приоритетом Центристская партии в предвыборных программах в Рийгикогу было увеличение численности населения Эстонии, подчеркивалась необходимость уделять больше внимания рождаемости. Центристская партия не считает возможным решить проблему демографического спада исключительно за счет иммиграции.
Центристская партия считает, что внедрение зеленых технологий должно учитывать особенности Эстонии. ALDE поддерживает решительное и последовательное внедрение зеленого перехода в изначально запланированной форме. Это не учитывает экономических возможностей Европейского Союза и стран-членов, что уже привело к снижению уровня жизни из-за резкого роста цен на энергию; особенно сильно это ударило по пожилым людям и семьям с детьми.
В отличие от правительства, возглавляемого Партией реформ, Центристская партия отстаивает социальные гарантии, благосостояние и безопасность населения. Наша цель - быть честными перед своими избирателями и покончить с ситуацией, когда политика партии в Эстонии и в Европе не основывается на одних и тех же принципах.
После основательных обсуждений в партии мы приняли решение выйти из ALDE, чтобы привести в соответствие политику партии в Европе с нашими программными позициями. Это, однако, не исключает сотрудничества с ALDE по вопросам, в которых наши позиции совпадают. Исходя из вышеизложенного, Центристская партия приняля решение начать переговоры с политическими партиями Европейского Союза, чьи программные позиции в большей степени соответствуют нашим взглядам и ценностям“.