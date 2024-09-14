Больше не либералы и не демократы? Центристская партия решила покинуть общеевропейскую партию ALDE

„Центристская партия, являясь крупнейшей и старейшей партией в Эстонии, всегда ставила целью отстаивать свою политическую программу на всех уровнях: местных самоуправлений, Рийгикогу и Европейского Союза.

В связи с этим мы все больше обеспокоены тем, что объединяющая либеральные партии общеевропейская партия ALDE, в которую Центристская партия входила последние двадцать лет, проводит в ЕС политику, которая все больше отдаляется от программных позиций Центристской партии.

Примечательно, что в ALDE входит также Партия реформ, чья политика в Эстонии отражает позиции ALDE. Представление о „невидимой руке“ и „сбалансированном бюджете“, которые должны управлять экономикой, привели нас к ситуации, когда на смену экономическому росту пришел спад, а социальное неравенство становится угрозой безопасности.

Взгляды Центристской партии и ALDE на будущее Эстонии, Европы и демократии расходятся по многим принципиальным вопросам. В первую очередь это касается благосостояния людей и предпринимательской среды.

Центристская партия в своей программе на выборах в Европейский парламент 2024 года указала, что нашей главной целью во внешней политике и политике безопасности является защита независимости и суверенитета, конституционного строя Эстонии и повышение благосостояния народа в то время как ALDE поддерживает федерализацию Европы, что означает концентрацию власти в Брюсселе и урезание в правах в области принятия решений стран-членов ЕС.

Центристская партия считает, что в процессе принятия решений на уровне ЕС должен продолжать действовать принцип единогласия, так как только таким образом можно гарантировать, что интересы жителей Эстонии не будут проигнорированы. ALDE в своем последнем предвыборном манифесте заявила, что в вопросах внешней политики и политики безопасности следует отказаться от принципа единогласия. По нашей оценке, это ставит под удар право стран-членов ЕС, в том числе Эстонии, принимать решения.