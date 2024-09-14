ФОТО | Лавли Перлинг вновь избрана председателем партии „Правые“

Партия „Правые“ переизбрала Лавли Перлинг председателем. Она набрала 265 голосов. В своей речи Перлинг подчеркнула политические цели и планы на следующие два года. „Только свободный и состоятельный народ может существовать вечно. Свободный, но бедный народ – прозябает. Состоятельность без свободы – ничто. „Правые“ строят свободное, процветающее и проэстонское общество“, – резюмировала Перлинг идеологическую основу партии.

„Человек всегда лучше принимает решения, чем государство или местные власти“, – добавила Перлинг. По ее словам, человек, скованный чрезмерными правилами и ограничениями, учится беспомощности, а свободный человек умеет сам принимать решения, оценивать риски, не боится ошибаться, учиться на своих ошибках и нести ответственность.

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