Новости Эстонии
14.09.2024, 18:37

ВИДЕО и ФОТО | Проблему пробок на Палдиском шоссе, вызвавшую недовольство жителей города, будут решать с помощью „зеленой волны“

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В сентябре на Палдиском шоссе была открыта велодорожка рядом с автомобильной и автобусной полосами, что позволило разделить движение автомобилей, легкого транспорта, пешеходов и общественного транспорта по разным коридорам. Однако это привело к появлению пробок, которые, по словам вице-мэра Таллинна по вопросам транспорта Кристьяна Ярвана (Isamaa), теперь планируется уменьшить за счет создания „зелёной волны“ для автомобилей.

„Эти меры ослабят пробки на Палдиском шоссе, но, к сожалению, не смогут компенсировать переоборудование полосы для автомобилей под велодорожку“, – заявил Ярван, добавив, что проблему уже пытались решить на въезде в город, удлинив циклы светофоров на улице Сыле для водителей, направляющихся в центр.

По словам Ярвана, он поручил Департаменту транспорта вернуть „зелёные волны“ в трафик Таллинна. „Мы смоделировали район Лийвалайа и смогли найти решение, как сократить время в пути на более чем 10% – это означает, что каждый день мы экономим более 500 часов для жителей Таллинна. Следующим фокусом станет участок на Палдиском шоссе“, – сказал он.

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