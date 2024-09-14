14.09.2024, 18:37
ВИДЕО и ФОТО | Проблему пробок на Палдиском шоссе, вызвавшую недовольство жителей города, будут решать с помощью „зеленой волны“(7)
В сентябре на Палдиском шоссе была открыта велодорожка рядом с автомобильной и автобусной полосами, что позволило разделить движение автомобилей, легкого транспорта, пешеходов и общественного транспорта по разным коридорам. Однако это привело к появлению пробок, которые, по словам вице-мэра Таллинна по вопросам транспорта Кристьяна Ярвана (Isamaa), теперь планируется уменьшить за счет создания „зелёной волны“ для автомобилей.
„Эти меры ослабят пробки на Палдиском шоссе, но, к сожалению, не смогут компенсировать переоборудование полосы для автомобилей под велодорожку“, – заявил Ярван, добавив, что проблему уже пытались решить на въезде в город, удлинив циклы светофоров на улице Сыле для водителей, направляющихся в центр.
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