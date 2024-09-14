ВИДЕО и ФОТО | Проблему пробок на Палдиском шоссе, вызвавшую недовольство жителей города, будут решать с помощью „зеленой волны“

„Эти меры ослабят пробки на Палдиском шоссе, но, к сожалению, не смогут компенсировать переоборудование полосы для автомобилей под велодорожку“, – заявил Ярван, добавив, что проблему уже пытались решить на въезде в город, удлинив циклы светофоров на улице Сыле для водителей, направляющихся в центр.

По словам Ярвана, он поручил Департаменту транспорта вернуть „зелёные волны“ в трафик Таллинна. „Мы смоделировали район Лийвалайа и смогли найти решение, как сократить время в пути на более чем 10% – это означает, что каждый день мы экономим более 500 часов для жителей Таллинна. Следующим фокусом станет участок на Палдиском шоссе“, – сказал он.