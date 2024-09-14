ФОТО | В Вильяндимаа открытым пламенем горит лесопильное производство

В субботу в 13:35 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании здания лесопилки в деревне Каркси в Вильяндимаа. По словам свидетеля, фильтр для опилок издал хлопок, и было видно возгорание с открытым пламенем. На месте происшествия никто не пострадал.