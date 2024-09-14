ФОТО | В Вильяндимаа открытым пламенем горит лесопильное производство(6)
В субботу в 13:35 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании здания лесопилки в деревне Каркси в Вильяндимаа. По словам свидетеля, фильтр для опилок издал хлопок, и было видно возгорание с открытым пламенем. На месте происшествия никто не пострадал.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, горело здание рядом с бункером для опилок, а само здание горело открытым пламенем. По словам руководителя спасательных работ, существует риск распространения огня на соседние здания, поэтому главная задача на месте происшествия - обеспечить достаточное количество воды для тушения и локализовать пожар.
На помощь пришли крупные силы: профессиональные пожарные из Абья, Килинги-Нымме, Мустла, Сууре-Яани, Тырва, Валга и Вильянди вместе с добровольцами из Нуйа тушат пожар. Всего на месте происшествия работают 16 единиц спасательной техники.
По словам спасателей, дым от пожара в настоящее время не представляет угрозы для людей, находящихся в непосредственной близости.