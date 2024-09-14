Новости Эстонии
14.09.2024, 17:09

Правительство обсуждает повышение зарплат: в следующем году полицейские и спасатели могут только мечтать о росте доходов

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В прошлом году спасатели провели акцию протеста недалеко от мызы Вихула.
В прошлом году спасатели провели акцию протеста недалеко от мызы Вихула.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Хотя министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс четко заявил, что урезаний в системе внутренней безопасности не будет, полицейские и спасатели должны продолжать работать за зарплату ниже средней по Эстонии, рискуя каждый день своей жизнью. Когда ожидается повышение зарплат, пока не известно.

Председатель профсоюза полицейских Хелен Коммуссар рассказала Delfi, что они встретились с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом в среду на этой неделе, и обсудили как урезания, так и вопросы зарплат. Ответ министра был четким: повышения зарплат в 2025 году не будет, и на 2026 год никаких обещаний он не дал.

Глава профсоюза спасателей Калле Кооп также сообщил Delfi, что министр выразился предельно ясно: в 2025 году ожидать повышения зарплат не стоит. Однако Ляэнеметс пообещал, что в 2026 году повышение зарплат все же произойдет. „Другой вопрос – что это за повышение будет. Повышение на один процент – это тоже повышение, но оно не решает никаких проблем“, – сказал Копп.

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