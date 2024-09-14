14.09.2024, 17:09
Правительство обсуждает повышение зарплат: в следующем году полицейские и спасатели могут только мечтать о росте доходов(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс четко заявил, что урезаний в системе внутренней безопасности не будет, полицейские и спасатели должны продолжать работать за зарплату ниже средней по Эстонии, рискуя каждый день своей жизнью. Когда ожидается повышение зарплат, пока не известно.
Председатель профсоюза полицейских Хелен Коммуссар рассказала Delfi, что они встретились с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом в среду на этой неделе, и обсудили как урезания, так и вопросы зарплат. Ответ министра был четким: повышения зарплат в 2025 году не будет, и на 2026 год никаких обещаний он не дал.
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