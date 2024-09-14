Правительство обсуждает повышение зарплат: в следующем году полицейские и спасатели могут только мечтать о росте доходов

Председатель профсоюза полицейских Хелен Коммуссар рассказала Delfi, что они встретились с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом в среду на этой неделе, и обсудили как урезания, так и вопросы зарплат. Ответ министра был четким: повышения зарплат в 2025 году не будет, и на 2026 год никаких обещаний он не дал.

Глава профсоюза спасателей Калле Кооп также сообщил Delfi, что министр выразился предельно ясно: в 2025 году ожидать повышения зарплат не стоит. Однако Ляэнеметс пообещал, что в 2026 году повышение зарплат все же произойдет. „Другой вопрос – что это за повышение будет. Повышение на один процент – это тоже повышение, но оно не решает никаких проблем“, – сказал Копп.