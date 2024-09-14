Государство планирует повысить не облагаемые налогом предельные ставки

„Мы приводим не облагаемые налогом предельные ставки в соответствие с возросшей стоимостью жизни, чего предприятия давно ждали“, — сказала вице-канцлера Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.

В настоящее время предельная ставка необлагаемой налогом компенсации за использование личного автомобиля для рабочих поездок составляет 30 центов за километр и до 335 евро в месяц. В дальнейшем эта сумма увеличится до 50 центов за километр и до 550 евро в месяц. Последний раз максимальная ставка менялась в 2011 году.

Суточные для сотрудников, выезжающих за границу, будут выплачиваться без уплаты налогов в размере до 75 евро вместо прежних 50 евро. Этот лимит будет действовать в течение первых 15 дней, после чего снизится до 40 евро в день вместо 32 евро. Последний раз максимальные ставки суточных менялись восемь лет назад. Финляндия, например, обновляет их каждый год, чтобы привести в соответствие с реальным уровнем цен.

Предельная ставка не облагаемых налогом расходов на развитие здоровья работника в размере 400 евро в год остается неизменной, но ее использование станет более гибким. Эти средства можно будет использовать в течение года по своему усмотрению, и больше не будет ограничения в 100 евро в квартал. Это изменение в большей степени соответствуют потребностям людей. Например, это позволит сотрудникам приобретать годовой абонемент в спортклуб или вкладывать больше средств в сезонные виды спорта.

Также будет расширен перечень медицинских услуг, которые могут быть компенсированы без налогообложения, включая массаж и услуги всех профессиональных медицинских работников.

Проект закона также изменит не облагаемые налогом предельные ставки на питание экипажей судов и самолетов, представительские расходы, рекламные подарки, проживание сотрудников и сувениры, подаренные некоммерческими организациями.

С материалами законопроекта можно ознакомиться здесь.

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