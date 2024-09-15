Читательница: как получить пособие на няню?

Я что-то слышала, что сейчас можно будет получить пособие без того, чтобы стоять в очереди. Можно узнать подробности?

Ольга, Таллинн

От редакции „МК-Эстония“:

22 августа Таллиннское городское собрание приняло постановление, согласно которому отменяется действовавшее ранее требование, что для получения пособия на услугу присмотра за детьми ребенок должен быть внесен в список кандидатов на прием в трех муниципальных детских учреждениях.

Вице-мэр Алексей Яшин пояснил, что цель изменения заключается в том, чтобы расширить возможности родителей в выборе подходящего детского сада или учреждения по уходу за ребенком, сократить фиктивные очереди в муниципальные детские сады и повысить гибкость системы поддержки.

„Новое решение предоставляет семьям большую свободу в выборе подходящего детского сада или учреждения по уходу, исходя, например, из религиозных убеждений семьи или предпочтений в методике обучения. Частные детские сады часто предлагают различные образовательные программы и методики, городская поддержка будет стимулировать развитие таких учреждений, тем самым увеличивая разнообразие образовательных возможностей в столице“, – сказал вице-мэр.

Он добавил: „Кроме того, очереди в таллиннские детские сады станут короче, так как родители, желающие получить городское пособие, больше не обязаны подавать заявки на место в муниципальных учреждениях. В результате партнеры города в области частного дошкольного образования смогут увереннее смотpeть в будущее и лучше планировать свою работу. Город же получит более полное представление об очередях в детские сады и о необходимости создания дополнительных групп в детских садах“.