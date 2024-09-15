Читательница: как получить пособие на няню?
У меня – маленький ребенок, и мы пока не записались в детский сад. Знаю, что до сих пор, чтобы получить пособие на няню, нужно было обязательно стоять в очереди в детский садик.
Я что-то слышала, что сейчас можно будет получить пособие без того, чтобы стоять в очереди. Можно узнать подробности?
Ольга, Таллинн
От редакции „МК-Эстония“:
22 августа Таллиннское городское собрание приняло постановление, согласно которому отменяется действовавшее ранее требование, что для получения пособия на услугу присмотра за детьми ребенок должен быть внесен в список кандидатов на прием в трех муниципальных детских учреждениях.
Вице-мэр Алексей Яшин пояснил, что цель изменения заключается в том, чтобы расширить возможности родителей в выборе подходящего детского сада или учреждения по уходу за ребенком, сократить фиктивные очереди в муниципальные детские сады и повысить гибкость системы поддержки.
„Новое решение предоставляет семьям большую свободу в выборе подходящего детского сада или учреждения по уходу, исходя, например, из религиозных убеждений семьи или предпочтений в методике обучения. Частные детские сады часто предлагают различные образовательные программы и методики, городская поддержка будет стимулировать развитие таких учреждений, тем самым увеличивая разнообразие образовательных возможностей в столице“, – сказал вице-мэр.
Он добавил: „Кроме того, очереди в таллиннские детские сады станут короче, так как родители, желающие получить городское пособие, больше не обязаны подавать заявки на место в муниципальных учреждениях. В результате партнеры города в области частного дошкольного образования смогут увереннее смотpeть в будущее и лучше планировать свою работу. Город же получит более полное представление об очередях в детские сады и о необходимости создания дополнительных групп в детских садах“.
Согласно принятым изменениям, пособие на услугу присмотра за детьми будут выплачивать даже в том случае, если ребенок не внесен в список муниципального детского учреждения. Его выплата прекратится, если ребенок будет зачислен в муниципальное учреждение. Кроме того, получатель пособия сможет использовать его для покрытия расходов на логопеда и специального педагога или другие услуги поддержки, связанные с ребенком, а также – на учебные экскурсии и коммунальные услуги.
Каждый родитель, желающий получить место в муниципальном детском саду, сохраняет право внести ребенка в список заявителей на прием и принять предложенное место в удобное для него время.
Постановление вступит в силу 1 сентября 2024 года.
В этом году в бюджете Таллинна на поддeржку услуг присмотра за детьми выделено 4,9 миллиона евро, пособие получают 1615 детей. При необходимости дополнительные бюджетные средства будут заложены в бюджет 2025 года.
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