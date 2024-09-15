Где и как лучше искать работу? Рекомендации специалистов

Следующий этап – самостоятельный поиск подходящего рабочего места. Для этого в первую очередь нужно хотя бы раз в неделю просматривать вакансии на порталах по трудоустройству, самые популярные из которых www.tootukassa.ee и www.cvkeskus.ee . На этих порталах есть также возможность создать свою страничку и разместить данные о себе. Обязательно это сделайте – некоторые работодатели предпочитают не публиковать объявление о поиске работника, а изучать уже опубликованные профили соискателей. Но для начала необходимо составить свое резюме (CV) – после этого заполнить анкеты на этих сайтах будет гораздо легче.

„Среди соискателей работы в возрасте до 25 лет и старше 55 лет, как зарегистрированных в Кассе по безработице, так и самостоятельно ищущих работу, есть и проживающие в Эстонии беженцы, для которых Эстонский совет помощи беженцам предлагает отдельную программу по трудоустройству, – отметила специалист по коммуникациям Eesti Pagulasabi Екатерина Калиничева. – Цель этой программы – поддержать беженцев, ищущих работу, помочь им адаптироваться в новых условиях, чтобы они могли уверенно выйти на рынок труда и там максимально применить свой потенциал“.

Если вы еще работаете, но думаете о поиске более подходящего места, вы также можете обратиться к консультанту по карьере и начать процесс поиска желанной вакансии. Если для этого необходимо пройти переквалификацию, обрести новую специальность, усовершенствовать навыки работы с компьютером или повысить уровень знания эстонского языка, то для этого в Кассе по безработице есть специальная программа „Работай и учись“.

Также можно посетить консультанта по карьере, который поможет вам, проанализировав свои навыки, опыт и текущую ситуацию, определить, в какой сфере вы могли бы найти себя (если у вас нет четкой цели) или на какие курсы можно пойти для переобучения. Проконсультироваться можно в центрах карьеры Töötukassa в Таллинне и в Тарту, а также онлайн.

В Кассе по безработице можно получить консультации на различные темы (в том числе – и по составлению резюме и других необходимых для поиска работы документов). У вас может быть право на получение пособия по безработице, а если есть необходимость повысить свою квалификацию или пройти переквалификацию, то специалисты Töötukassa могут направить вас на курсы (на обучение в течение двух лет суммарно выделяют до 2500 евро).

Если вы уже оказались без работы, то первым делом следует зарегистрироваться в Кассе по безработице (Töötukassa), которая предлагает поддержку и множество услуг. Но при этом искать подходящую работу необходимо самостоятельно.

Обязательно расскажите про образование. Если есть высшее, это замечательно, даже если вы претендуете на работу, весьма далекую от вашей специальности. Например, если у вас диплом инженера, а вы хотите работать шеф-поваром, работодатель поймет, что у вас развита логика, что вы хотя бы минимально знакомы с техникой (а на кухне ресторана ее много) и что в университете вас должны были научить руководить коллективом, и т. д., и т. п. Если вы оканчивали какие-то курсы (любые) или где-то еще учились, об этом также надо упомянуть в резюме. Тем самым покажете не только свои знания и умения, но и то, что легко обучаемы и можете без проблем освоиться в новой обстановке, быстро приобретете необходимые навыки.

Начнем с главного – с резюме. Обязательно в нем следующее: небольшое фото, имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты. Возраст и сведения о семье лучше не указывать. Далее раздел „Обо мне“ (этот абзац вам пригодится и в сопроводительном письме): кратко опишите себя, похвастайтесь без лишней скромности (но зная меру) своими качествами, расскажите о своем опыте. Но не переусердствуйте: все сведения должны быть достоверны – ложь все равно откроется, а репутация будет испорчена.

Без резюме поиск работы в Эстонии невозможен – работодатели всегда требуют предоставить его. Кроме того, отправляя резюме, его нужно снабдить сопроводительным письмом, а иногда (если это указано в вакансии) отправить вместе с резюме и мотивационное письмо. Образцы этих документов можно посмотреть здесь: https://www.tootukassa.ee/ru/uslugi/poisk-raboty/v-pomosch-soiskatelyu . Однако помните, что эти примеры – не догма, можно проявить свою оригинальность.

Есть и другие варианты поиска работы. Во-первых, если вас интересует работа в конкретной компании, то зайдите на сайт этого предприятия, найдите e-mail HR-специалиста или руководителя (в крайнем случае можно написать и на общий адрес фирмы) и сообщите им о своем горячем желании работать у них. Во-вторых, если вы, например, гуляя по городу, увидели заведение, которое вас чем-то привлекло, или встретилась заинтересовавшая вас реклама – найдите координаты фирмы и проявите инициативу. А вдруг им как раз нужен такой активный работник, как вы! Можно искать возможных работодателей и целенаправленно – на сайте https://www.1182.ee/kategorii представлены все эстонские предприятия в разных категориях согласно отраслям деятельности.

Далее описываем послужной список. Разумеется, если вы работали на должности, аналогичной или похожей на ту, что указана в вакансии, то эти сведения нужно указать обязательно, даже если это было 10–20 лет назад. Если такого опыта нет, то укажите 2–3 последних места работы и кратко опишите, что именно вы там делали. Если у вас сохранились как минимум нормальные взаимоотношения с руководителем на предыдущей работе, то с его разрешения впишите в графу „Рекомендатели“ его имя, фамилию, должность и номер телефона или адрес электронной почты. Совсем не факт, что кадровик или директор позвонит ему, чтобы справиться, каким вы были работником, но сам факт, что вы заручились поддержкой прежних работодателей, является для вас дополнительным плюсом.

Еще один обязательный пункт резюме – знание языков. Перечислите их и укажите для каждого степень владения им: родной; свободный; средний уровень; элементарный. Причем отдельно – разговорный и письменный варианты. Кстати, само резюме в большинстве случаев правильнее составить на эстонском языке, но можно и на английском – в зависимости от конкретной ситуации и вакансии.

Далее абзац „Дополнительные сведения“, но и здесь есть пара обязательных пунктов. Владение компьютером – какими программами и в какой степени владеете: Windows; MS Word; MS Excel; специальные программы. У вас есть водительское удостоверение? Укажите его категорию и год получения. Если имеются еще какие-то интересные сведения, которые могут показать вас с положительной стороны (например, хобби), то также вписывайте.

Есть множество ресурсов с образцами резюме (например, https://www.canva.com/ru_ru/rezyume/shablony/), но не увлекайтесь красочным оформлением (если вы не дизайнер) – на кадровиков это действует скорее отталкивающе, для них главное – ваши личность, специальность и опыт работы. По этому же принципу выбирайте фото для резюме.

Процесс поиска работы