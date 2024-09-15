Где и как лучше искать работу? Рекомендации специалистов
В современном мире человек в течение всей жизни может несколько раз поменять не только место работы, но и полностью сменить профессию, развернув свою карьеру на 180 градусов. Иногда сделать это заставляют семейные обстоятельства или состояние здоровья, экономическая ситуация, сокращения на предприятиях также могут поставить человека перед необходимостью поиска новой работы. Как не отчаиваться и продолжать поиск и какие тонкости составления резюме и сопроводительного письма нужно знать – выясняла „МК-Эстония“.
Если вы уже оказались без работы, то первым делом следует зарегистрироваться в Кассе по безработице (Töötukassa), которая предлагает поддержку и множество услуг. Но при этом искать подходящую работу необходимо самостоятельно.
В Кассе по безработице можно получить консультации на различные темы (в том числе – и по составлению резюме и других необходимых для поиска работы документов). У вас может быть право на получение пособия по безработице, а если есть необходимость повысить свою квалификацию или пройти переквалификацию, то специалисты Töötukassa могут направить вас на курсы (на обучение в течение двух лет суммарно выделяют до 2500 евро).
Также можно посетить консультанта по карьере, который поможет вам, проанализировав свои навыки, опыт и текущую ситуацию, определить, в какой сфере вы могли бы найти себя (если у вас нет четкой цели) или на какие курсы можно пойти для переобучения. Проконсультироваться можно в центрах карьеры Töötukassa в Таллинне и в Тарту, а также онлайн.
Смена работы
Если вы еще работаете, но думаете о поиске более подходящего места, вы также можете обратиться к консультанту по карьере и начать процесс поиска желанной вакансии. Если для этого необходимо пройти переквалификацию, обрести новую специальность, усовершенствовать навыки работы с компьютером или повысить уровень знания эстонского языка, то для этого в Кассе по безработице есть специальная программа „Работай и учись“.
„Среди соискателей работы в возрасте до 25 лет и старше 55 лет, как зарегистрированных в Кассе по безработице, так и самостоятельно ищущих работу, есть и проживающие в Эстонии беженцы, для которых Эстонский совет помощи беженцам предлагает отдельную программу по трудоустройству, – отметила специалист по коммуникациям Eesti Pagulasabi Екатерина Калиничева. – Цель этой программы – поддержать беженцев, ищущих работу, помочь им адаптироваться в новых условиях, чтобы они могли уверенно выйти на рынок труда и там максимально применить свой потенциал“.
Следующий этап – самостоятельный поиск подходящего рабочего места. Для этого в первую очередь нужно хотя бы раз в неделю просматривать вакансии на порталах по трудоустройству, самые популярные из которых www.tootukassa.ee и www.cvkeskus.ee. На этих порталах есть также возможность создать свою страничку и разместить данные о себе. Обязательно это сделайте – некоторые работодатели предпочитают не публиковать объявление о поиске работника, а изучать уже опубликованные профили соискателей. Но для начала необходимо составить свое резюме (CV) – после этого заполнить анкеты на этих сайтах будет гораздо легче.
Есть и другие варианты поиска работы. Во-первых, если вас интересует работа в конкретной компании, то зайдите на сайт этого предприятия, найдите e-mail HR-специалиста или руководителя (в крайнем случае можно написать и на общий адрес фирмы) и сообщите им о своем горячем желании работать у них. Во-вторых, если вы, например, гуляя по городу, увидели заведение, которое вас чем-то привлекло, или встретилась заинтересовавшая вас реклама – найдите координаты фирмы и проявите инициативу. А вдруг им как раз нужен такой активный работник, как вы! Можно искать возможных работодателей и целенаправленно – на сайте https://www.1182.ee/kategorii представлены все эстонские предприятия в разных категориях согласно отраслям деятельности.
Составление резюме
Без резюме поиск работы в Эстонии невозможен – работодатели всегда требуют предоставить его. Кроме того, отправляя резюме, его нужно снабдить сопроводительным письмом, а иногда (если это указано в вакансии) отправить вместе с резюме и мотивационное письмо. Образцы этих документов можно посмотреть здесь: https://www.tootukassa.ee/ru/uslugi/poisk-raboty/v-pomosch-soiskatelyu. Однако помните, что эти примеры – не догма, можно проявить свою оригинальность.
Начнем с главного – с резюме. Обязательно в нем следующее: небольшое фото, имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты. Возраст и сведения о семье лучше не указывать. Далее раздел „Обо мне“ (этот абзац вам пригодится и в сопроводительном письме): кратко опишите себя, похвастайтесь без лишней скромности (но зная меру) своими качествами, расскажите о своем опыте. Но не переусердствуйте: все сведения должны быть достоверны – ложь все равно откроется, а репутация будет испорчена.
Обязательно расскажите про образование. Если есть высшее, это замечательно, даже если вы претендуете на работу, весьма далекую от вашей специальности. Например, если у вас диплом инженера, а вы хотите работать шеф-поваром, работодатель поймет, что у вас развита логика, что вы хотя бы минимально знакомы с техникой (а на кухне ресторана ее много) и что в университете вас должны были научить руководить коллективом, и т. д., и т. п. Если вы оканчивали какие-то курсы (любые) или где-то еще учились, об этом также надо упомянуть в резюме. Тем самым покажете не только свои знания и умения, но и то, что легко обучаемы и можете без проблем освоиться в новой обстановке, быстро приобретете необходимые навыки.
Далее описываем послужной список. Разумеется, если вы работали на должности, аналогичной или похожей на ту, что указана в вакансии, то эти сведения нужно указать обязательно, даже если это было 10–20 лет назад. Если такого опыта нет, то укажите 2–3 последних места работы и кратко опишите, что именно вы там делали. Если у вас сохранились как минимум нормальные взаимоотношения с руководителем на предыдущей работе, то с его разрешения впишите в графу „Рекомендатели“ его имя, фамилию, должность и номер телефона или адрес электронной почты. Совсем не факт, что кадровик или директор позвонит ему, чтобы справиться, каким вы были работником, но сам факт, что вы заручились поддержкой прежних работодателей, является для вас дополнительным плюсом.
Еще один обязательный пункт резюме – знание языков. Перечислите их и укажите для каждого степень владения им: родной; свободный; средний уровень; элементарный. Причем отдельно – разговорный и письменный варианты. Кстати, само резюме в большинстве случаев правильнее составить на эстонском языке, но можно и на английском – в зависимости от конкретной ситуации и вакансии.
Далее абзац „Дополнительные сведения“, но и здесь есть пара обязательных пунктов. Владение компьютером – какими программами и в какой степени владеете: Windows; MS Word; MS Excel; специальные программы. У вас есть водительское удостоверение? Укажите его категорию и год получения. Если имеются еще какие-то интересные сведения, которые могут показать вас с положительной стороны (например, хобби), то также вписывайте.
Есть множество ресурсов с образцами резюме (например, https://www.canva.com/ru_ru/rezyume/shablony/), но не увлекайтесь красочным оформлением (если вы не дизайнер) – на кадровиков это действует скорее отталкивающе, для них главное – ваши личность, специальность и опыт работы. По этому же принципу выбирайте фото для резюме.
Процесс поиска работы
Итак, резюме вы составили, теперь можно зарегистрироваться на сайтах по трудоустройству, заполнить там анкеты и начать поиск. На обоих указанных выше сайтах есть возможность отфильтровать вакансии по географическому принципу: если вы живете, например, в Тарту, то зачем просматривать вакансии по всей Эстонии? Разве что в случае поиска удаленной работы (такую выборку также можно сделать). Далее сайты предлагают указать отрасль, в которой вы хотите найти работу. Если вы ищете строго определенную должность (например, архитектор или сварщик), то можете воспользоваться этим фильтром. Но лучше все же просматривать все вакансии в вашем регионе (это займет не так уж много времени). Во-первых, вы с работодателем можете разминуться в определении отрасли, к которой относится вакансия. Во-вторых, вы можете найти для себя что-то подходящее там, где и не предполагали.
Вы просмотрели несколько вакансий и отобрали пару-тройку вас заинтересовавших. Не спешите сразу отправлять свое резюме! Для начала советуем поинтересоваться „родословной“ фирмы, особенно если это небольшое предприятие. В объявлениях есть юридическое название (код) работодателя, введите его в окошке поиска на сайтах https://www.teatmik.ee/ и https://www.inforegister.ee/, и вы узнаете об этой фирме всё, вплоть до имени ее владельца (это вам пригодится для сопроводительного и мотивационного писем). Здесь же можно посмотреть, вовремя ли компания платит налоги, есть ли у нее задолженности, а также имеется ли собственный сайт. Если таковой наличествует, обязательно его просмотрите. Во-первых, вы лучше познакомитесь с возможным будущим местом работы, во‑вторых, почерпнете информацию, которой нет в тексте вакансии. А она может пригодиться вам на собеседовании – вы сможете продемонстрировать работодателю, что вы серьезно готовились к собеседованию и заинтересованы в работе.
Итак, вы выбрали понравившуюся вакансию и собираетесь отослать по указанному адресу резюме. Настоятельно рекомендуется подготовить небольшое письмо, которое сопроводит ваше CV. Примерный образец также есть на сайте Töötukassa. Что там должно быть? Прежде всего обратитесь лично либо к владельцу (директору) фирмы, либо к тому лицу, которое указано в объявлении. Далее укажите, на какую должность вы претендуете. В одном предложении опишите, почему это вас заинтересовало и насколько вы подходите для этой работы. Добавьте пару фраз о своих положительных качествах, соответствующих вакансии. Для усиления эффекта можете придумать, почему именно вы лучше других подходите для указанной работы. Закончить можно примерно так: „Готов ответить на ваши вопросы в любое удобное вам время“ или „Надеюсь встретиться с вами на собеседовании“. Вставьте текст в тело письма, прикрепите резюме, в теме письма напишите точное название вакансии, на которую вы откликнулись, и отсылайте его на указанный в объявлении e-mail.
Что дальше? В каждой вакансии указан срок ее окончания, и нужно запастись терпением. В принципе, вас не обязаны извещать об итогах конкурса поступивших на объявление заявок. Хотя некоторые фирмы все же делают такую рассылку со стандартным для всех текстом. Поэтому, если примерно через месяц после закрытия вакансии вас не пригласили на собеседование или не позвонили, можете продолжить свои поиски. Впрочем, их не стоит и прекращать, пока не найдете искомое. Важно сохранять спокойствие и здравый смысл, чтобы осознавать, что поиск подходящей работы – процесс сложный и долгий, и отчаиваться ни в коем случае нельзя! Как говорится, дорогу осилит идущий. Только настойчивость и планомерность принесут вам в итоге желанный результат.
В отдельных случаях (как правило, если должность творческая или высокооплачиваемая) в вакансии указано требование написать еще и мотивационное письмо. Тут вам надо вспомнить, как вы писали в школе сочинения. Это, по сути, то же самое сопроводительное письмо, но большего формата. Сюда можно добавить 1–2 эпизода успешной трудовой биографии или интересные факты жизни, характеризующие вас с положительной стороны. И более подробно описать, чем вам нравится предлагаемая в объявлении должность, а также как и почему вы с ней обязательно прекрасно справитесь.
Готовимся к собеседованию
И вот, наконец, вас пригласили на собеседование. Перед ним еще раз внимательно изучите всю возможную информацию о фирме и ее руководстве. Например, есть ли в офисе компании дресс-код. Попробуйте найти в соцсетях страничку владельца/директора, посмотрите, чем они увлечены, как отдыхают и т. п. Это вам может пригодиться в разговоре. Мужчинам не стоит идти на собеседование в шортах и сандалиях с носками, а дамам – в коротеньком пляжном сарафанчике.
Кроме традиционных и понятных вопросов типа „Что вас заставило подать нам заявку? Обоснуйте, почему мы должны принять именно вас“, „Опишите ваши сильные и слабые стороны“ или „Почему вы ушли с прежней работы?“ (в ответе категорически нельзя отрицательно высказываться о предыдущем работодателе), кадровики могут обескуражить и неожиданными пассажами, почерпнутыми у американских коллег. Например, „Кем вы видите себя в нашей фирме через 5 лет?“ или „Каким животным вы можете себя представить?“ При этом вряд ли от вас ждут конкретного ответа именно на такой вопрос, это „задача со звездочкой“. Придумайте оригинальный и по возможности веселый ответ.
Но самый сложный (обычно завершающий) вопрос – про деньги. Вас спросят, какую зарплату хотите получать. Назовете меньше, чем ожидал работодатель, и вас, весьма вероятно, возьмут и именно с такой оплатой труда (хотя более решительный коллега, выполняющий те же обязанности, что и вы, может получать гораздо больше вас). Назовете чрезмерную сумму или ответите что-то типа „чем больше, тем лучше“ – скорее всего, это не понравится вашему собеседнику. Можно попробовать увильнуть от прямого ответа. Например, так: „Вы ведь уже запланировали размер зарплаты по этой должности. Давайте это обсудим. Уверен, что мы достигнем консенсуса“.
Разумеется, нет гарантии, что такое предложение устроит работодателя, и он либо настойчивее спросит о вашем желании, либо, что хуже, разговор на этом завершится с печальным итогом. Кстати, если на собеседовании не упомянули об оплате труда и не пригласили вас на следующий разговор, то ничего хорошего это не предвещает. Так как же быть? Вот совет. Предварительно зайдите на сайт https://palgad.stat.ee/, где показаны средние зарплаты по профессиям и регионам. Найдите наиболее совпадающий с вашей вакансией вариант и запомните соответствующую сумму. И когда вам зададут этот главный вопрос, то назовите число на 10–15% больше того, что вы нашли. Тем самым вы оставите себе зазор поторговаться (это совершенно нормально, если делать это корректно) и в итоге согласиться на предложенную сумму.
Хеппи-энд
И вот собеседование успешно пройдено, вам предложили подходящую должность и приемлемую зарплату, согласованы условия труда и прочие важные вопросы, оговорено начало вашей трудовой деятельности.
Осталось подписать контракт – без него ни в коем случае не начинайте работу, даже если вас убеждают, что вы приняты на испытательный срок.
Почему? Расскажем вам об этом в следующий раз.
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